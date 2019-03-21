النمسا, وبريطانيا, تصوتان, ضد, قرارات, تتعلق, بنشاطات, إسرائيل, في, القطاع,

أعلنت النمسا وبريطانيا انهما ستصوتان غدا في مجلس حقوق الانسان الاممي ضد مضمون تقرير يتعلق بنشاطات إسرائيل وسياستها حيال قطاع غزة. ويتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم حرب واطلاق النار عمدًا صوب أطفال وصحفيين واشخاص يعانون اعاقات حركية. وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قد أكد ان بلاده ستصوت ضد أي قرار مناوئ لإسرائيل يتخذ في مجلس حقوق الانسان الدولي بموجب البند السابع من جدول اعمال هذا المجلس.

وقال الوزير البريطاني في مقال نشرته له اليوم صحيفة" لندن جويش كورنيكل " ان بريطانيا ستصوت غدا الجمعة ضد أربعة مشاريع قرارات طرحت على المجلس الدولي بموجب هذا البند حيث قال ان البند السابع في جدول الاعمال الدائم للمجلس يعنى فقط بدولة إسرائيل وهذا امر غير مقبول على الاطلاق ويقوض مصداقية الهيئة الدولية وتابع الوزير هانت يقول ان البند السابع يبرهن انحياز المجلس ضد إسرائيل ويحملها بشكل احادي الجانب المسؤولية عن الخروقات لحقوق الانسان في المناطق الفلسطينية وعليه فان بريطانيا ستعار من الآن فصاعدا أي مشروع قرار يطرح بموجب هذا البند. وأضاف هانت أنه لا يعقل ان يعنى مجلس الأمن الدولي فقط بدولة اسرائيل مشددا على ضرورة وضع حد لهذا التمييز. ومن جانبه شكر المدير العام للكونغرس العالمي اليهودي روبرت زينغر الوزير هانت على التاييد البريطاني الراسخ لإسرائيل داعيا دول أوروبية أخرى الى الحذو حذو بريطانيا.