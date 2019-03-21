تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-21 16:20:18 صور - حملة واسعة للشرطة في الشمال وضبط اسلحة وذخيرة في الناصرة وعيلوط وساجور وغيرها |  2019-03-21 16:20:09 شاهدوا - اسراب من الفراشات الملونة تغزو البلاد |  2019-03-21 15:45:20 مصرع 10 عمال بانفجار مصنع في السويس بمصر |  2019-03-21 15:45:16 رئيسة الوزراء النيوزيلندية : تاريخنا تغير بعد 15 مارس |  2019-03-21 15:45:41 ولادة طفلة "حامل" بجنين في ظاهرة نادرة الحدوث! |  2019-03-21 15:31:20 الملكة رانيا تحتفل بعيد الأم مع الأطفال الأيتام.. صور |  2019-03-21 12:57:38 المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل يعترضان على مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية‎ |  2019-03-21 12:30:58 المطران عطا الله حنا : القدس مدينة السلام ولكن سلام القدس مغيب بغياب العدالة ، وبوجود الاحتلال والظلم |  2019-03-21 12:27:28 لجنة الانتخابات المركزيّة تحوّل شكوى عودة ضد حازان لالتماس |  2019-03-21 12:25:11 اصابة خطيرة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بحيفا |  2019-03-21 11:43:41 فيسبوك - أنظمتنا الآلية لم تتمكن من رصد فيديو مهاجم نيوزيلندا لهذا لم نوقف البث المباشر للمجزرة |  2019-03-21 11:33:12 وفاة الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة بعد تدهور مفاجئ بحالته الصحية |  2019-03-21 10:57:50 التدخين يحرم الشخص من تمييز الألوان |  2019-03-21 10:53:49 بدء العصيان المدني في غزة |  2019-03-21 10:45:02 كلوب مدرب ليفربول .. يقبض 18 دولار في الدقيقة الواحدة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - حملة واسعة للشرطة في الشمال وضبط اسلحة وذخيرة في الناصرة وعيلوط وساجور وغيرها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في إطار أنشطة شرطة إسرائيل في مجال مكافحة العنف والنشاط الإجرامي في المجتمع العربي بشكل عام، واستخدام  الأسلحة بشكل غير قانوني،  على وجه الخصوص، تعمل شرطة اسرائيل بشكل مستمر ومبادر من أجل ضبط الأسلحة بجميع أنواعها وإحالة المجرمين الى العدالة


 *في هذا الإطار، خلال الأسبوعين الماضيين ، ضبطت شرطة إسرائيل بما فيها حرس الحدود، الأسلحة غير القانونية الأتية* :

 🔹 في قرية ساجور ، ​​تم ضبظ  بندقية من طراز كارلو داخل مركبة.

🔹في الناصرة ، تم ضبط مسدس 9 ملم  ورصاصة بداخله. تم استدعاء أفراد الشرطة إلى حادثة سمع من خلالها دوي إطلاق نار، وبعد عمليات مسح وتفتيش سريعة ، تمكنوا من ضبط الدراجة النارية  والقاء القبض على سائقها الذي فر من مكان الحادث.


🔹في الناصرة ، تم العثور على مسدس من طراز جلوك داخل سيارة.

🔹في قرية ساجور ، تم ظبط مسدس  طراز يريحو.

🔹في قرية عيلوط في ساحة منزل ، تم ضبط بندقية مصطنعة من نوع كارلو جوستاف.

🔹في مفرق هتيشبي خلال نشاط مهني ، تم ظبط بندقية من نوع كارلو.

🔹بجانب مفترق هلوحيم هبيدوي، تم ضبط مسدسين، أحدهما من نوع توفي والآخر 9 ملم.


*منذ بداية العام وحتى الآن ،خلال ما يقارب 3 اشهر في لواء الشمال فقط،  تم ضبط أكثر من 400 قطعة سلاح غير قانونية ،ومن بينها: 33 بندقية و 41 مسدسًا و 74 قنبلة يدوية وعبوات ناسفة، وأكثر من 200 زجاجة حارقة، و6 قذائف من طراز آر بي جي.*


*هذا وتم  القبض على 312 مشتبهاً بارتكاب جرائم في مجال الأسلحة غير القانونية وضد  32 منهم تم تقديم لائحة اتهام ، وطلب تمديد توقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية ، كما وتم ضبط 50 قطعة سلاح ايروسفيت، وهي في معظم الحالات نسخة طبق الأصل من أسلحة حقيقية وتستخدم في عمليات السطو والابتزاز والتهديدات وغيرها، حيث في بعض الحالات يحولوها المجرمون الى سلاح حقيقي*.






كلمات متعلقة

صور, -, حملة, واسعة, للشرطة, في, الشمال, وضبط, اسلحة, وذخيرة, في, الناصرة, وعيلوط, وساجور, وغيرها,

تابعونــا

شاهدوا - اسراب من الفراشات الملونة تغزو البلاد شاهدوا - اسراب من الفراشات الملونة تغزو البلاد 2019-03-21 | 16:20:09

غزت اسراب كبيرة من الفراشات الملونة اليوم الخميس البلاد وانتشرت في عدة مناطق من...

المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل يعترضان على مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية‎ المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل يعترضان على مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية‎ 2019-03-21 | 12:57:38

قدم المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل اعتراضًا رسميًا على...

المطران عطا الله حنا : القدس مدينة السلام ولكن سلام القدس مغيب بغياب العدالة ، وبوجود الاحتلال والظلم المطران عطا الله حنا : القدس مدينة السلام ولكن سلام القدس مغيب بغياب العدالة ، وبوجود الاحتلال والظلم 2019-03-21 | 12:30:58

استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...

لجنة الانتخابات المركزيّة تحوّل شكوى عودة ضد حازان لالتماس لجنة الانتخابات المركزيّة تحوّل شكوى عودة ضد حازان لالتماس 2019-03-21 | 12:27:28

في أعقاب تقديم شكوى على يد النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربيّة للتغيير...

اصابة خطيرة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بحيفا اصابة خطيرة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بحيفا 2019-03-21 | 12:25:11

اصيب ظهر اليوم الخميس عامل يبلغ من العمر 27 عاما باصابات وصفت بالخطيرة خلال عمله في...

وفاة الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة بعد تدهور مفاجئ بحالته الصحية وفاة الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة بعد تدهور مفاجئ بحالته الصحية 2019-03-21 | 11:33:12

انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة ، وذلك...

بدء العصيان المدني في غزة بدء العصيان المدني في غزة 2019-03-21 | 10:53:49

شهدت مختلف مدن ومخيات قطاع غزة، منذ ساعات صاح اليوم الخميس، إضراباً شاملاً...

المتابعة - ليكن يوم الأرض صرخة وحدوية لمواجهة قانون القومية وجرائم تدمير البيوت وحصار بلداتنا المتابعة - ليكن يوم الأرض صرخة وحدوية لمواجهة قانون القومية وجرائم تدمير البيوت وحصار بلداتنا 2019-03-21 | 10:06:09

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى جعل الذكرى الـ 43 ليوم الأرض...

تكريم مصارع الثيران العربي الباليستينو سعيد قزق بمناسبة مرور 20 سنة عليه كماتادور درجة اولى تكريم مصارع الثيران العربي الباليستينو سعيد قزق بمناسبة مرور 20 سنة عليه كماتادور درجة اولى 2019-03-21 | 09:28:13

احتفلت جامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب في اسبانيا يوم الثلاثاء 19/3/19...

نتنياهو يستعد للقاء ترامب الاثنين القادم نتنياهو يستعد للقاء ترامب الاثنين القادم 2019-03-21 | 09:08:17

يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وادي حمام اهالي مياه الامطار غمرت روضة المحبة اطفال حل مشكلة شتاء فصل مؤنس دبور جراسهوبرز سويسرا هداف الدوري تسجيل هدف رائع جبر حمود ساجور مجلس تحقيق تهديد موظفين شركة الكهرباء تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة المدرسة الثانوية التكنولوجية المسهد قرية تحتفل تخريج الفوج ال 15 من طلابها الشيخ محمد حسين مفتي القدس الديار الفلسطينة موعد صلاة عيد الفطر السعيد مصرع شاب قضاء القدس ابو غوش شارع 1 مدينة شاحنة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق طفل ولد فتى كفر قرع اصابة متوسطة الرأس نقله للمستشفى اشعاف شرطة توئثيق حادث طرق مفرق الفريديس 3 قتلى يافا شاهدوا فيديو شاحنة سيارة خصوصية لجنة اولياء امور الطلاب الطيرة استدعاء مروان عبد الحي التحقيق أطلاق النار على معلمة اصابة خطيرة حادث طرق مروع قرب حاناتون كفر مندا شابة اسعاف شرطة حبيب عالم مصرع الشاب القاء قنبلة اطلاق نار بيت مواطن عربي عكا الشرطة اصابات اضرار دون وفاة نبيلة داهود مريني ام الياس الرامة المرحومة ثلوج خفيفة جبل الشيخ امطار الشمال رياح حالة الطقس شتاء شاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com