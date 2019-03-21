صور - حملة واسعة للشرطة في الشمال وضبط اسلحة وذخيرة في الناصرة وعيلوط وساجور وغيرها

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في إطار أنشطة شرطة إسرائيل في مجال مكافحة العنف والنشاط الإجرامي في المجتمع العربي بشكل عام، واستخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، على وجه الخصوص، تعمل شرطة اسرائيل بشكل مستمر ومبادر من أجل ضبط الأسلحة بجميع أنواعها وإحالة المجرمين الى العدالة

*في هذا الإطار، خلال الأسبوعين الماضيين ، ضبطت شرطة إسرائيل بما فيها حرس الحدود، الأسلحة غير القانونية الأتية* :🔹 في قرية ساجور ، ​​تم ضبظ بندقية من طراز كارلو داخل مركبة.🔹في الناصرة ، تم ضبط مسدس 9 ملم ورصاصة بداخله. تم استدعاء أفراد الشرطة إلى حادثة سمع من خلالها دوي إطلاق نار، وبعد عمليات مسح وتفتيش سريعة ، تمكنوا من ضبط الدراجة النارية والقاء القبض على سائقها الذي فر من مكان الحادث.🔹في الناصرة ، تم العثور على مسدس من طراز جلوك داخل سيارة.🔹في قرية ساجور ، تم ظبط مسدس طراز يريحو.🔹في قرية عيلوط في ساحة منزل ، تم ضبط بندقية مصطنعة من نوع كارلو جوستاف.🔹في مفرق هتيشبي خلال نشاط مهني ، تم ظبط بندقية من نوع كارلو.🔹بجانب مفترق هلوحيم هبيدوي، تم ضبط مسدسين، أحدهما من نوع توفي والآخر 9 ملم.*منذ بداية العام وحتى الآن ،خلال ما يقارب 3 اشهر في لواء الشمال فقط، تم ضبط أكثر من 400 قطعة سلاح غير قانونية ،ومن بينها: 33 بندقية و 41 مسدسًا و 74 قنبلة يدوية وعبوات ناسفة، وأكثر من 200 زجاجة حارقة، و6 قذائف من طراز آر بي جي.**هذا وتم القبض على 312 مشتبهاً بارتكاب جرائم في مجال الأسلحة غير القانونية وضد 32 منهم تم تقديم لائحة اتهام ، وطلب تمديد توقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية ، كما وتم ضبط 50 قطعة سلاح ايروسفيت، وهي في معظم الحالات نسخة طبق الأصل من أسلحة حقيقية وتستخدم في عمليات السطو والابتزاز والتهديدات وغيرها، حيث في بعض الحالات يحولوها المجرمون الى سلاح حقيقي*.