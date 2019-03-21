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شاهدوا - اسراب من الفراشات الملونة تغزو البلاد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



غزت اسراب كبيرة من الفراشات الملونة اليوم الخميس البلاد وانتشرت في عدة مناطق من الجنوب الى الشمال .



وافيد ان الانتشار الكبير لأسراب الفراشات الملونة التقليدية والتي بدأت تتحرك منذ الصباح ياتي ضمن هجرتها الموسمية الى اوروبا ، ولا يوجد منها أي مخاوف أو ضرر.


واشار مختصون في مجال الزراعة ان  الفراشات غير متعدية على النباتات، حيث يعتبر هذا الوقت من العام هو الموسم التقليدي لتكاثرها لذلك وجدت بأعداد كبيرة وهي ذات اشكال مختلفة وتساعد أيضا في عميلة تلقيح الازهار.







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