شاهدوا - اسراب من الفراشات الملونة تغزو البلاد

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في إطار أنشطة شرطة...
قدم المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل اعتراضًا رسميًا على...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...
في أعقاب تقديم شكوى على يد النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربيّة للتغيير...
اصيب ظهر اليوم الخميس عامل يبلغ من العمر 27 عاما باصابات وصفت بالخطيرة خلال عمله في...
انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة ، وذلك...
شهدت مختلف مدن ومخيات قطاع غزة، منذ ساعات صاح اليوم الخميس، إضراباً شاملاً...
دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى جعل الذكرى الـ 43 ليوم الأرض...
احتفلت جامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب في اسبانيا يوم الثلاثاء 19/3/19...
يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو...