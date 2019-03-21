مصرع, 10, عمال, بانفجار, مصنع, في, السويس, بمصر,

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قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن "إن تاريخنا تغير بعد 15 مارس،...
كشفت شركة فيسبوك، الخميس، سبب فشلها في إيقاف البث المباشر، الذي وثق من خلاله...
لا تتوقف مظاهر التضامن والدعم من السلطات أو المواطنين في نيوزيلندا للمسلمين...
أنقذت الشرطة الإيطالية أكثر من 50 طالباً من موت كاد يكون محققاً بعد أن هدّد سائقهم...
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الخميس، إنه سيجري حظر البنادق...
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي...
افتتح البرلمان النيوزيلندي جلسته، اليوم الأربعاء، بتلاوة آيات من القرآن الكريم...
من المنتظر أن يظهر القمر العملاق الثالث والأخير لهذه السنة، يوم الاعتدال...
أعلن الحراك الشعبي "بدنا نعيش" المتواصل في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي،...
نشرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد"، تسجيلا مصورا لسجن قالت إن سفاح نيوزيلاندا الذي...