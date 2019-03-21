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مصرع 10 عمال بانفجار مصنع في السويس بمصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت وسائل إعلام مصرية، الخميس، أن انفجارا وقع في مصنع للأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة بمحافظة السويس شرق مصر، مما أسفر عن مقتل 10 عمال وإصابة آخرين.



وأسفر الحادث عن مصرع 10 عمال وإصابة 15 آخرين. مشيرا إلى أن حصر أعداد الوفيات والمصابين لا يزال جاريا.


ووقع الانفجار أثناء اختبار التشغيل بأحد خزانات الأمونيا (كرة غاز) بمجمع النصر للأسمدة والكيماويات الوسيطة بالعين السخنة، وأدى إلى سقوط ضحايا من العمال.


وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.




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