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يتأثر عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم بالسن والنوع ونوعية النشاط البدني...
تراقب الأم عادة كل صغيرة تتعلّق بالرضيع، فأمور مثل الحازوقة (الزغطة) والبكاء...
أظهرت نتائج دراسة لعلماء جامعة روتجرز الأمريكية، أن الإفراط في التدخين مع مرور...
جددت دراسة جديدة الجدل حول ارتباط أكل البيض بأمراض القلب بعدما توصلت إلى نتائج...
توصل باحثون إلى أن إضافة الحليب البارد للشاي والقهوة، أو التريث قبل تناول...
في ما يُعد بشرى سارة لكثير من الناس، كشفت دراسة حديثة أن المشي لمدة 10 دقائق مرة...
يحل اليوم العالمي لصحة الفم في 20 من شهر مارس، الذي يوافق اليوم الأربعاء، لذا تقوم...
أصدرت الكلية الأميركية لأمراض القلب وجمعية القلب الأميركية في اجتماعها السنوي...
قد يكون تعامل الفتاة مع أخيها أمرا صعبا، ولكن بالنسبة للفتيات اللائي يبدأن الحياة...
ارتبطت أمراض القلب بالاكتئاب ارتباطا وثيقا منذ سنوات عدة، إلا أن العلماء لم...