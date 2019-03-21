الملكة, رانيا, تحتفل, بعيد, الأم, مع, الأطفال, الأيتام.., صور,

يوافق يوم 21 مارس من كل عام، الاحتفال بيوم الأم، والذي يعرف في منطقتنا العربية بـ”عيد الأم”.

الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، هنأت النساء بمناسبة عيد الأم، الموافق 21 مارس من كل عام، ونشرت صورًا جمعتها بأطفال مؤسسة “الحسين” الاجتماعية، التي زارتها لمشاركة مجموعة من الأمهات والمربيات المتفانيات في الاحتفالية المقامة.الملكة رانيا نشرت صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وكتبت عليها تعليقا قالت فيه: لكل من جاور طفل قلبها، وكل من تعطي الحب والحنان والسلام والحكمة والوقت بلا حدود، كل عام وأنت بخير وكل عام وأنتن نبع الخير.. سعدت اليوم بمشاركة مجموعة من الأمهات والمربيات المتفانيات في احتفال أقامته مؤسسة الحسين الاجتماعية بمناسبة عيد الأم”.21 مارس، هو العيد السنوي للأم بالوطن العربي، تكريمًا لكل أم على مجهوداتها وأدوارها الاجتماعية كل عام.نجل الملكة رانيا، الأامير الحسين بن عبد الله، هنأ والدته بعيد الأم وجميع الأمهات في الأردن بهذه المناسبة، ونشر صورة عبر “إنستجرام” تجمع والدته مع سيدتين وكتب قائلا: “الله يخليلنا هالضحكة.. كل عيد أم وأنت بخير وجميع أمهات الأردن”.