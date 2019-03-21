تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-21 16:20:18 صور - حملة واسعة للشرطة في الشمال وضبط اسلحة وذخيرة في الناصرة وعيلوط وساجور وغيرها |  2019-03-21 16:20:09 شاهدوا - اسراب من الفراشات الملونة تغزو البلاد |  2019-03-21 15:45:20 مصرع 10 عمال بانفجار مصنع في السويس بمصر |  2019-03-21 15:45:16 رئيسة الوزراء النيوزيلندية : تاريخنا تغير بعد 15 مارس |  2019-03-21 15:45:41 ولادة طفلة "حامل" بجنين في ظاهرة نادرة الحدوث! |  2019-03-21 15:31:20 الملكة رانيا تحتفل بعيد الأم مع الأطفال الأيتام.. صور |  2019-03-21 12:57:38 المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل يعترضان على مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية‎ |  2019-03-21 12:30:58 المطران عطا الله حنا : القدس مدينة السلام ولكن سلام القدس مغيب بغياب العدالة ، وبوجود الاحتلال والظلم |  2019-03-21 12:27:28 لجنة الانتخابات المركزيّة تحوّل شكوى عودة ضد حازان لالتماس |  2019-03-21 12:25:11 اصابة خطيرة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بحيفا |  2019-03-21 11:43:41 فيسبوك - أنظمتنا الآلية لم تتمكن من رصد فيديو مهاجم نيوزيلندا لهذا لم نوقف البث المباشر للمجزرة |  2019-03-21 11:33:12 وفاة الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة بعد تدهور مفاجئ بحالته الصحية |  2019-03-21 10:57:50 التدخين يحرم الشخص من تمييز الألوان |  2019-03-21 10:53:49 بدء العصيان المدني في غزة |  2019-03-21 10:45:02 كلوب مدرب ليفربول .. يقبض 18 دولار في الدقيقة الواحدة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بلاغ عاجل ضد شيرين بعد "تطاول جديد" على مصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قدم محام مصري بلاغا عاجلا ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، يتهمها بما وصف بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة، وفق ما ذكر موقع "الوطن" المصري.



وأوضح المصدر أن المحامي سمير صبري تقدم بالبلاغ للنائب العام ضد شيرين عبدالوهاب، يتهمها فيه بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.


وجاء في البلاغ "في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد، ضربت المدعوة شيرين عبدالوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدن".


وأضاف "أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر، حيث صرحت (أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن)".




كلمات متعلقة

بلاغ, عاجل, ضد, شيرين, بعد, "تطاول, جديد", على, مصر,

تابعونــا

الملكة رانيا تحتفل بعيد الأم مع الأطفال الأيتام.. صور الملكة رانيا تحتفل بعيد الأم مع الأطفال الأيتام.. صور 2019-03-21 | 15:31:20

يوافق يوم 21 مارس من كل عام، الاحتفال بيوم الأم، والذي يعرف في منطقتنا العربية...

رامز جلال يستعين باعلامية خليجية للايقاع بضحاياه في رمضان رامز جلال يستعين باعلامية خليجية للايقاع بضحاياه في رمضان 2019-03-21 | 13:30:10

كشفت مصادر قريبة من فريق عمل الفنان المصري رامز جلال، إنه تمت الاستعانة...

بمناسبة عيد الأم.. أمل حجازي تطرح كليب “بكره يكبروا” بمناسبة عيد الأم.. أمل حجازي تطرح كليب “بكره يكبروا” 2019-03-21 | 12:00:44

طرحت الفنانة أمل حجازي فيديو كليب أغنية “بكره يكبروا”، عبر قناتها الرسمية على...

جيني إسبر وابنتها بنفس الإطلالة في جلسة تصوير حديثة جيني إسبر وابنتها بنفس الإطلالة في جلسة تصوير حديثة 2019-03-21 | 10:52:01

خضعت الفنانة السورية جيني إسبر بجلسة تصوير حديثة جمعتها بابنتها الوحيدة “نوسة”،...

مايا دياب تتلقى هجومًا قاسيًا بعد عرض أول حلقة من برنامجها مايا دياب تتلقى هجومًا قاسيًا بعد عرض أول حلقة من برنامجها 2019-03-21 | 08:42:48

شن الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، هجومًا حادًا على الفنانة مايا دياب، بعد عرض...

هذه رسالة نانسي عجرم في اليوم العالمي للسعادة هذه رسالة نانسي عجرم في اليوم العالمي للسعادة 2019-03-20 | 15:50:07

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة لكل محبيها ومتابعيها في لبنان وحول...

أصالة تجعل زوجة أحمد ابرهيم تخرج عن صمتها أصالة تجعل زوجة أحمد ابرهيم تخرج عن صمتها 2019-03-20 | 14:50:54

للمرة الاولى علقت زوجة الموزع الموسيقي أحمد ابرهيم ياسمين عيسى بعد زواجه الشهير...

دنيا سمير غانم نصابة في "من أول نظرة" دنيا سمير غانم نصابة في "من أول نظرة" 2019-03-20 | 14:15:49

تؤدي الفنانة المصرية دنيا سمير غانم دورها في مسلسل "من أول نظرة"، المنتظر عرضه في...

سيرين عبدالنور تلتقي مريم أوزيرلي في دبي.. صور سيرين عبدالنور تلتقي مريم أوزيرلي في دبي.. صور 2019-03-20 | 12:40:20

التقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بالنجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة...

هيفا وهبي تعتذر عن المشاركة في "ولاد رزق 2" هيفا وهبي تعتذر عن المشاركة في "ولاد رزق 2" 2019-03-20 | 12:40:33

اعتذرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن المشاركة في فيلم "ولاد رزق 2" بعد ان ترددت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شكري عواوده نائبا رئيس بلدية نتسيرت عيليت تعيين اتفاق رونين بلوت حادث طرق طمرة 3 اصابات طفيفة متوسطة شارع رئيسي مدينة شرطة اسعاف سائق من كفر مصر شاحنة انقلاب محملة ابقار اسعاف شارع 90 حريق منطقة المقشور غربي كفر مندا استدعاء طائرة اخماد اشجار زيتون كرم طرعان التزام اضراب عام مدارس لجنة المتابعة مجلس طرعان عماد دحلة خيمة تأخي ساحة العين كفر مندا احداث مفرقعات محمد بركة اجتماع متابعة انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية اعتداء شقيقته اعتقال شاب عمه حيازتها تحمل جهاز خلوي نقال مصرع عبد عياش شاب اخر يافا اطلاق نار تل ابيب اطلاق نار حادث محمد اصرف شرطة اسعاف شجار طلاب المغار طعن اداة حاده توقيف الطالب الشرطة مدرسة مصرع شاب حادث طرق مروع كريات اتا اسعاف شرطة منطقة حيفا سيارة عبلين احمد الشيخ احمد اصابة عمال 8 جراء سقوط رافعة معدات ورشة تل ابيب مستشفى شرطة تحقيق حريق منزل طابق ثاني قرية جسر الزرقاء اضرار اطفاء اخماد نار اصابات دون تحقيق حادث طرق مروع ابو سنان قرية اصابة خطيرة شاب من المزرعة علق داخل السيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com