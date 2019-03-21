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رامز جلال يستعين باعلامية خليجية للايقاع بضحاياه في رمضان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت مصادر قريبة من فريق عمل الفنان المصري رامز جلال، إنه تمت الاستعانة بالإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، للإيقاع بضحايا برنامج المقالب الذي يقدمه رامز هذا العام في رمضان 2019.

وأوضحت المصادر أن رامز استعان هذا العام بالإعلامية الإماراتية، لما تتمتع به من علاقات واسعة بالكثير من النجوم، كذلك شهرتها الواسعة، التي يستطيع من خلالها خداع ضيوفه، على أنها استضافة إعلامية، وليس برنامج مقالب.

 وذكرت المصادر أن تفاصيل حلقة البرنامج الجديد تتضمن استضافة مهيرة للنجوم، ثم تتوالى الأحداث لخداعهم، حيث من المقرر أن يظهر رامز في شكل رجل كبير السن طويل الشعر لخداع جمهوره.


ويستعين رامز بالإعلامية الإماراتية على غرار ما فعله مسبقًا من الاستعانة بالإعلامي اللبناني نيشان، القريب من نجوم الفن، في برنامجه ”رامز تحت الأرض“، واستعانته العام الماضي بالكابتن مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، حينما ظهر رامز في شكل المدير الفني للمنتخب المصري وقتها ”كوبر“، ببرنامج ”رامز تحت الصفر“ قبل مباريات مصر في كأس العالم العام الماضي.




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