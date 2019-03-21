رامز, جلال, يستعين, باعلامية, خليجية, للايقاع, بضحاياه, في, رمضان,

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طرحت الفنانة أمل حجازي فيديو كليب أغنية “بكره يكبروا”، عبر قناتها الرسمية على...
خضعت الفنانة السورية جيني إسبر بجلسة تصوير حديثة جمعتها بابنتها الوحيدة “نوسة”،...
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اعتذرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن المشاركة في فيلم "ولاد رزق 2" بعد ان ترددت...
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