توأم, المنظومة, الشمسية, يولد, على, مقربة, من, الأرض,

أعلنت مجموعة علماء الفلك من المرصد الفلكي الياباني برئاسة، تومويوكو كودو، أن كواكب شبيهة بالأرض تتشكل بعد ولادة النجم المولود حديثا "DM Taurus" الشبيه بالشمس.

وتفيد مجلة "Astrophysical Journal Letters" التي نشرت استنتاجات الفريق العلمي، بأن النجم "DM Taurus" يقع على بعد 470 سنة ضوئية عن الأرض، وهو شبيه بالشمس ويتمتع بنصف كتلتها، وعمره 3-5 مليون سنة، في حين يقدر عمر الشمس بنحو خمسة مليارات سنة.ومنذ فترة بعيدة، يلاحظ علماء الفلك قرصا من الغبار حول هذا النجم، ما يشير إلى ولادة كوكب جديد. بيد أن مجموعات علمية مختلفة لم تتوصل إلى اتفاق موحد بشأن نصف قطره.ويقول كودو: "ولدت المتابعات السابقة نموذجين من القرص حول النجم DM Taurus. فقد بينت بعض الدراسات أن نصف قطر القرص مماثل لحزام كويكبات المنظومة الشمسية. في حين تشير الأخرى إلى أنه مماثل لمدار نبتون. أما متابعتنا باستخدام تلسكوب "ALMA" فقد أعطت جوابا دقيقا، واتضح أن الرأيين السابقين صحيحان، لأن للنجم حلقتين".