هازارد:, أتعلم, من, صلاح.., وأتمنى, الوصول, لمستواه,

اعترف النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، بأنه يحاول التعلم من المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وقال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "ما يفعله محمد صلاح أمر مذهل، أريد الوصول لمستواه".وأضاف: "في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعتبر من أقرب أصدقائي، أحاول التعلم منه، والوصول لمستواه".وسجل محمد صلاح 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويأتي في المركز الثاني بترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع زميله ساديو ماني، وهاري كين (توتنهام)، وبيير إيميريك أوباميانج (آرسنال) خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين، بفارق هدف واحد.أما هازارد فهو أكثر من صنع أهدافا في الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا، بينما صنع نجم منتخب مصر 8 أهداف.وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في صيف 2020، ورفض تجديد عقده مع البلوز، وصرح في أكثر من مناسبة بأنه يحلم بارتداء قميص ريال مدريد.