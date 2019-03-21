تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-21 12:57:38 المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل يعترضان على مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية‎ |  2019-03-21 12:30:58 المطران عطا الله حنا : القدس مدينة السلام ولكن سلام القدس مغيب بغياب العدالة ، وبوجود الاحتلال والظلم |  2019-03-21 12:27:28 لجنة الانتخابات المركزيّة تحوّل شكوى عودة ضد حازان لالتماس |  2019-03-21 12:25:11 اصابة خطيرة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بحيفا |  2019-03-21 11:43:41 فيسبوك - أنظمتنا الآلية لم تتمكن من رصد فيديو مهاجم نيوزيلندا لهذا لم نوقف البث المباشر للمجزرة |  2019-03-21 11:33:12 وفاة الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة بعد تدهور مفاجئ بحالته الصحية |  2019-03-21 10:57:50 التدخين يحرم الشخص من تمييز الألوان |  2019-03-21 10:53:49 بدء العصيان المدني في غزة |  2019-03-21 10:45:02 كلوب مدرب ليفربول .. يقبض 18 دولار في الدقيقة الواحدة |  2019-03-21 10:35:46 غدا.. نيوزيلندا كلها ترتدي الحجاب تضامنا مع المسلمين |  2019-03-21 10:06:09 المتابعة - ليكن يوم الأرض صرخة وحدوية لمواجهة قانون القومية وجرائم تدمير البيوت وحصار بلداتنا |  2019-03-21 09:41:34 فعاليات السوق الخيري في الثانوية البلدية "ب" شفاعمرو |  2019-03-21 09:33:00 'uze-teaF' طعم الناس الرايقة' |  2019-03-21 09:28:13 تكريم مصارع الثيران العربي الباليستينو سعيد قزق بمناسبة مرور 20 سنة عليه كماتادور درجة اولى |  2019-03-21 09:08:17 نتنياهو يستعد للقاء ترامب الاثنين القادم |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هازارد: أتعلم من صلاح.. وأتمنى الوصول لمستواه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعترف النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، بأنه يحاول التعلم من المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.



وقال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "ما يفعله محمد صلاح أمر مذهل، أريد الوصول لمستواه".


وأضاف: "في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعتبر من أقرب أصدقائي، أحاول التعلم منه، والوصول لمستواه".


وسجل محمد صلاح 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويأتي في المركز الثاني بترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع زميله ساديو ماني، وهاري كين (توتنهام)، وبيير إيميريك أوباميانج (آرسنال) خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين، بفارق هدف واحد.


أما هازارد فهو أكثر من صنع أهدافا في الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا، بينما صنع نجم منتخب مصر 8 أهداف.


وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في صيف 2020، ورفض تجديد عقده مع البلوز، وصرح في أكثر من مناسبة بأنه يحلم بارتداء قميص ريال مدريد.




كلمات متعلقة

هازارد:, أتعلم, من, صلاح.., وأتمنى, الوصول, لمستواه,

تابعونــا

بوغبا يتحدث عن "حلم" زيدان.. وريال مدريد بوغبا يتحدث عن "حلم" زيدان.. وريال مدريد 2019-03-21 | 12:00:44

تحدث نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، عن "حلم ريال مدريد" وعن المدرب زين...

كلوب مدرب ليفربول .. يقبض 18 دولار في الدقيقة الواحدة كلوب مدرب ليفربول .. يقبض 18 دولار في الدقيقة الواحدة 2019-03-21 | 10:45:02

يعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي واحدا من الشخصيات المثيرة...

بسبب رونالدو.. يوفنتوس لن يطير إلى الولايات المتحدة بسبب رونالدو.. يوفنتوس لن يطير إلى الولايات المتحدة 2019-03-21 | 08:41:29

ذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس الإيطالي قرر أن يشارك هذا الصيف بكأس الأبطال...

برشلونة يفتح خزائنه لضم الماكينة الصربية برشلونة يفتح خزائنه لضم الماكينة الصربية 2019-03-20 | 22:15:05

يجهز نادي برشلونة الإسباني، لفتح خزائنه من أجل تمويل صفقة هجومية جديدة، خلال فترة...

موقف برشلونة يوجه دفة جريزمان نحو عملاق إنجليزي موقف برشلونة يوجه دفة جريزمان نحو عملاق إنجليزي 2019-03-20 | 17:00:30

أفادت تقرير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن عملاق إنجليزي يتصدر لائحة المرشحين لضم...

خطة برشلونة البديلة لإيجاد بديل سواريز خطة برشلونة البديلة لإيجاد بديل سواريز 2019-03-20 | 15:55:22

وضع نادي برشلونة الإسباني البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم إشبيلية الإسباني المعار...

كلوب ينصح صلاح بتقليد ماني كلوب ينصح صلاح بتقليد ماني 2019-03-20 | 14:50:31

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالحالة التي يعيشها نجمه...

ريال مدريد يعثر على بديل فاران في الكالتشيو ريال مدريد يعثر على بديل فاران في الكالتشيو 2019-03-20 | 14:15:31

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد وجه أنظاره إلى الكالتشيو، من...

"علكة" فيرغسون الأخيرة تباع بأكثر من نص مليون دولار! "علكة" فيرغسون الأخيرة تباع بأكثر من نص مليون دولار! 2019-03-20 | 12:40:50

تم بيع آخر "علكة" مضغها السير الأسكتلندي أليكس فيرغسون المدير الفني السابق الذي...

رونالدو يلتحق بمعسكر المنتخب البرتغالي بعد غياب 9 أشهر رونالدو يلتحق بمعسكر المنتخب البرتغالي بعد غياب 9 أشهر 2019-03-20 | 11:40:13

التحق نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو بزملائه في المنتخب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع العامل ربيع ابو ذيبة طرعان عمل نتانيا حادث عمل المغار احتفال اضاءة شجرة الميلاد اتهام شاب يهودي محاولة قتل شاب عيلبون اطلاق نار طبريا قبل عامين اتهام لائحة الهرب الى اوكرانيا بورتو ميونخ ماكابي تل أبيب دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي شرفة منزل شابان سقطا القدس 5 امتار شارع تقريبا المستشفى العلاج مفرق طرعان حادث طرق طاقم الشفاء 4 اصابات فسوطة اضاءة شجرة الميلاد يوم السبت كنيسة مار الياس احتفال تستعد استعدادات محمد قريناوي طالب طب حادث طرق مروع رهط رومانيا مثواه الاخير تشييع جنازة مشاركة واسعة عائدون الى اللجون قرية مهجرة مهرجان فعاليات ذكرى النكبة مجلس الوزراء يصادق على تعيين المحامية مريم كبها مفوضة قطرية شؤون المساواة في فرص العمل‎بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي طمرة اعتقال مظاهرة شرطة تظاهرة الشرطة اغلاق شارع الرئيسي عبلينمصرع شابة غرقا تل ابيب شاطئ البحر انتشال جثة اسعاف اقرار وفاتها ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع الرملة مظاهرة جنازة جماعية قتلن هذا العام اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com