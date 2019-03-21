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كم سعرة حرارية تحرقها وأنت تتكلّم؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يتأثر عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم بالسن والنوع ونوعية النشاط البدني والوزن. ويحرق الجسم السعرات أثناء النوم لتوفير الطاقة اللازمة لوظائف الأعضاء وللتدفئة. وحرق الرجال سعرات حرارية أكثر قليلاً من النساء حتى لو تتطابق السن ومقدار النشاط البدني.



وخلال كل الأنشطة، بما في ذلك الكلام وأنت جالس، يحرق جسمك مقداراً من الطاقة، لكن المرأة في سن الـ 35 والتي تزن 83 كغم تستهلك 6 سعرات أقل خلال الكلام لمدة ساعة مقارنة بالرجل الذي يطابقها في السن والوزن.


ويؤثر الوزن على عدد السعرات التي يحرقها الجسم، فكلما زاد الوزن كلما زاد عدد السعرات المحروقة للقيام بالنشاط نفسه. فمثلاً المرأة في سن الـ 35 التي تزن 61 كغم تستهلك 46 سعرة حرارية خلال الكلام لمدة ساعة، بينما تستهلك المرأة من نفس العُمر والتي تزن 83 كغم 53 سعرة حرارية خلال الكلام لمدة ساعة.


ويلعب السن دوراً هاماً في تحديد عدد السعرات التي تحرقها، فالشاب في عمر 18 عاماً والذي يزن 68 كغم يحرق 57 سعرة حرارية خلال ساعة من الكلام، بينما يحرق الرجل في عمر 80 عاماً والذي يزن نفس الوزن 43 سعرة حرارية خلال ساعة من الكلام.




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