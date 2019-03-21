لجنة, الانتخابات, المركزيّة, تحوّل, شكوى, عودة, ضد, حازان, لالتماس,

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قدم المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل اعتراضًا رسميًا على...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...
اصيب ظهر اليوم الخميس عامل يبلغ من العمر 27 عاما باصابات وصفت بالخطيرة خلال عمله في...
انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة ، وذلك...
شهدت مختلف مدن ومخيات قطاع غزة، منذ ساعات صاح اليوم الخميس، إضراباً شاملاً...
دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى جعل الذكرى الـ 43 ليوم الأرض...
احتفلت جامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب في اسبانيا يوم الثلاثاء 19/3/19...
يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو...
أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، الإضراب الشامل اليوم الخميس، يشمل كافة...
يعم الاضراب العام والشامل مدينة رهط في النقب، اليوم الخميس، وذلك احتجاجا على...