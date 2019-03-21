لجنة, الانتخابات, المركزيّة, تحوّل, شكوى, عودة, ضد, حازان, لالتماس,

في أعقاب تقديم شكوى على يد النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربيّة للتغيير لإلغاء مقطع الڤيديو التحريضي الذي نشره العنصري حازان والذي يظهر به يُطلق الرّصاص على ضد النائب د. جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، اقرّت لجنة الانتخابات المركزية على يد القاضي حنان ميلتسر تحويلها بموجب صلاحيته الى التماس رسمي نظرًا لحساسيّة الموضوع، وأمر حازن وحزبه "تسومت" الرّد الرّسمي على الالتماس.

هذا ويذكر أنّ النائب عودة كان قد قدّم في الأمس شكوى للجنة الانتخابات المركزية ضد المأفون أورن حازان في أعقاب نشره مقطع فيديو يحرّض على العنف والعنصريّة والذي ينضم الى جوقة التحريض في دعايات انتخابيّة لليمين المتطرّف بدءًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مرورًا بحازان ضد النائب زحالقة وموشي فيجلين ضد النائب د. احمد طيبي.وفي تعقيبه قال عودة: "انكشفنا في الأيام الأخيرة لموجة تحريض عنصريّة خارجة من مدرسة المحرّض الأكبر نتنياهو، فحين نرى المأفونان حازان وفيجلين يُحرّضان على قتل الأخوين جمال زحالقة وأحمد طيبي، لا يمكن تسميتهما ظاهرة عابرة لأنهما تلميذا نتنياهو في التحريض واللذان يترجما فاشيتهما لدعوات القتل. لا تأتأة في هذا الموقف، فمن أراد إخراجنا عن القانون ومن الحيّز العام فشل في ذلك وسنفشله أكثر، ولكننا أمام انزلاق خطير لدعوات القتل وما هي إلّا متاجرة بدماء شعبنا وقيادته من أجل حفنة أصوات".وأضاف عودة: "علينا أن نتكاتف أمام دفيئة نتنياهو للعنصريين، ولن ننتظر حتى يُطبِّق احد المعتوهين تحريض نتنياهو وتلاميذه الفاشيين ضد احد قيادات الجماهير العربية. يجب إخراج أمثال حازان خارج القانون والتحقيق مع نتنياهو بتهمة التحريض".