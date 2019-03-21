اصابة, خطيرة, لعامل, سقط, من, ارتفاع, في, ورشة, بحيفا,

وتم نقل العامل المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.صورة توضيحية ...

اصيب ظهر اليوم الخميس عامل يبلغ من العمر 27 عاما باصابات وصفت بالخطيرة خلال عمله في ورشة بمدينة حيفا .

تابعونــا

المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل يعترضان على مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية‎ 2019-03-21 | 12:57:38 قدم المجلس الإسلامي الأعلى والمركز العربي للتخطيط البديل اعتراضًا رسميًا على...

المطران عطا الله حنا : القدس مدينة السلام ولكن سلام القدس مغيب بغياب العدالة ، وبوجود الاحتلال والظلم 2019-03-21 | 12:30:58 استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...

لجنة الانتخابات المركزيّة تحوّل شكوى عودة ضد حازان لالتماس 2019-03-21 | 12:27:28 في أعقاب تقديم شكوى على يد النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربيّة للتغيير...

وفاة الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة بعد تدهور مفاجئ بحالته الصحية 2019-03-21 | 11:33:12 انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة ، وذلك...

بدء العصيان المدني في غزة 2019-03-21 | 10:53:49 شهدت مختلف مدن ومخيات قطاع غزة، منذ ساعات صاح اليوم الخميس، إضراباً شاملاً...

المتابعة - ليكن يوم الأرض صرخة وحدوية لمواجهة قانون القومية وجرائم تدمير البيوت وحصار بلداتنا 2019-03-21 | 10:06:09 دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى جعل الذكرى الـ 43 ليوم الأرض...

تكريم مصارع الثيران العربي الباليستينو سعيد قزق بمناسبة مرور 20 سنة عليه كماتادور درجة اولى 2019-03-21 | 09:28:13 احتفلت جامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب في اسبانيا يوم الثلاثاء 19/3/19...

نتنياهو يستعد للقاء ترامب الاثنين القادم 2019-03-21 | 09:08:17 يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو...

إضراب شامل في بيت لحم حدادا على الشهيد مناصرة 2019-03-21 | 08:35:05 أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، الإضراب الشامل اليوم الخميس، يشمل كافة...