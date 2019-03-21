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اصابة خطيرة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بحيفا



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اصيب ظهر اليوم الخميس عامل يبلغ من العمر 27 عاما باصابات وصفت بالخطيرة خلال عمله في ورشة بمدينة حيفا .


وتم نقل العامل المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجه هناك .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.


صورة توضيحية ...
اصابة خطيرة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بحيفا




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