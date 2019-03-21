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ماليزيا - تمساح يمزق عاملا ويلتهمه ! صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمكنت السلطات في ماليزيا من العثور على التمساح آكل البشر، بعد فقدان عامل مهاجر من إندونيسيا.



وذكر موقع "Kemifilani" الإخباري، أن الشرطة تبحث عن عامل إندونيسي مهاجر، منذ 10 مارس الجاري، بعد أن أبلغ أحد زملائه عن فقدانه عندما لم يعد من استراحة بعد الظهر على ضفة النهر.


وشارك في عملية البحث ضباط الشرطة وسكان القرى المجاورة ورجال الإنقاذ وعمال الغابات وزملاء العامل المفقود.


ولجأت الشرطة بعد عدة أيام من البحث غير المثمر إلى خبير محلي طلبا للمساعدة. ووضع الخبير مصيدة للتماسيح على ضفة النهر، وعلى بعد 5 كيلومترات من المكان الذي فقد فيه العامل.


وأجهز عناصر الشرطة على التمساح الذي وقع في الفخ، في 17 مارس الجاري، وتم تشريحه وفتح أحشائه حيث عثر في معدته على عظام بشرية وملابس ممزقة، تبين أنها تعود للعامل الذي يدعى "تيسو".


وأوقفت الشرطة عمليات البحث عن العامل المفقود بعد أن عثرت على بقاياه داخل التمساح المفترس.




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