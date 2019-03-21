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بوغبا يتحدث عن "حلم" زيدان.. وريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدث نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، عن "حلم ريال مدريد" وعن المدرب زين الدين زيدان، العائد حديثا إلى قلعة النادي الملكي.



ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بوغبا قوله "ريال مدريد هو فريق يحلم به جميع اللاعبين.. لأنه واحد من أعظم الأندية في العالم".


وأوضح، خلال ندوة صحفية مع منتخب بلاده فرنسا "أركز حاليا على مانشستر يونايتد، لكن يجب أن أعترف بقوة ريال مدريد".


وتابع "الآن عاد زيدان إلى تدريب الفريق.. زيدان هو مدرب الأحلام بالنسبة لكل اللاعبين.. لكن أنا حاليا مع مانشستر يونايتد".


وختم حديثه بالقول "لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث في المستقبل".


تصوير - afp




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