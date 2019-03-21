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بمناسبة عيد الأم.. أمل حجازي تطرح كليب “بكره يكبروا”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرحت الفنانة أمل حجازي فيديو كليب أغنية “بكره يكبروا”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وذلك بمناسبة عيد الأم.



ونشرت أمل حجازي الكليب عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: “الأم…وجودها حياة دعواتها نجاة رضاها جنة كل عام وجميع الامهات بألف خير والله يرحم من هم في السماء”.
 
يُذكر أن أمل حجازي بعد إرتدائها الحجاب، أطلقت العديد من الأغاني والأناشيد الدينية، مثل “حجابك تاجك” و”يوم مولدك يا محمد”، “يا سيدة النساء يا مريم”، “السلام عليك يا سيد الخلق”، وغيرهم.




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