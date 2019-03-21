تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-21 11:43:41 فيسبوك - أنظمتنا الآلية لم تتمكن من رصد فيديو مهاجم نيوزيلندا لهذا لم نوقف البث المباشر للمجزرة |  2019-03-21 11:33:12 وفاة الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة بعد تدهور مفاجئ بحالته الصحية |  2019-03-21 10:57:50 التدخين يحرم الشخص من تمييز الألوان |  2019-03-21 10:53:49 بدء العصيان المدني في غزة |  2019-03-21 10:45:02 كلوب مدرب ليفربول .. يقبض 18 دولار في الدقيقة الواحدة |  2019-03-21 10:35:46 غدا.. نيوزيلندا كلها ترتدي الحجاب تضامنا مع المسلمين |  2019-03-21 10:06:09 المتابعة - ليكن يوم الأرض صرخة وحدوية لمواجهة قانون القومية وجرائم تدمير البيوت وحصار بلداتنا |  2019-03-21 09:41:34 فعاليات السوق الخيري في الثانوية البلدية "ب" شفاعمرو |  2019-03-21 09:33:00 'uze-teaF' طعم الناس الرايقة' |  2019-03-21 09:28:13 تكريم مصارع الثيران العربي الباليستينو سعيد قزق بمناسبة مرور 20 سنة عليه كماتادور درجة اولى |  2019-03-21 09:08:17 نتنياهو يستعد للقاء ترامب الاثنين القادم |  2019-03-21 08:35:05 إضراب شامل في بيت لحم حدادا على الشهيد مناصرة |  2019-03-21 08:29:21 حدث في ايطاليا.. 50 طالبا كاد أن يحرقهم سائقهم احياء!! |  2019-03-21 08:27:16 احتجاجا على سياسة الهدم - الاضراب يعم مدينة رهط |  2019-03-21 05:24:21 نيوزيلندا تحظر حيازة البنادق الهجومية بعد مذبحة المسجدين |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيسبوك - أنظمتنا الآلية لم تتمكن من رصد فيديو مهاجم نيوزيلندا لهذا لم نوقف البث المباشر للمجزرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت شركة فيسبوك، الخميس، سبب فشلها في إيقاف البث المباشر، الذي وثق من خلاله المتطرف الأسترالي، برينتون تارنت، هجومه على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزلندية.



وقالت الشركة الأميركية، في بيان، إن أنظمة فيسبوك الآلية لم تتمكن من رصد فيديو مهاجم نيوزيلندا، مضيفة أن هذا النظام لم يعمل تلقائيا عند نشر البث المباشر.


وشدد البيان على أن فيسبوك مستمرة في التصدي لخطاب الكراهية على منصتها، وأنها تعمل كل ما في وسعها لمحاربة الظاهرة.


وأوضحت فيسبوك أنها تتصدى، حاليا، لأكثر من 200 منظمة على مستوى العالم تؤمن بتميز العرق الأبيض، مشيرة إلى "أنها تعمل على إزالة ما تنشره هذه المنظمات من محتوى على منصة فيسبوك من خلال تكنولوجيا الرصد الآلي".


وكان تارنت استعان بتقنية البث المباشر على الشبكة الاجتماعية الأكبر لنقل هجومه من بدايته إلى نهايته، حيث أظهر المقطع المسلح وهو يقتحم المسجد ويطلق النار بشكل عشوائي على المصلين، في لقطات مرعبة وعنيفة.



وسلطت استعانة الأسترالي بوسائل التواصل الاجتماعي الضوء على استخدام المتطرفين لهذه المنصات.


وقد دعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، الأربعاء، إلى تشكيل "جبهة موحدة" من أجل التصدي لهذه الظاهرة.


ووُجه الاتهام إلى تارنت (28 عاما) المؤمن بتفوق العرق الأبيض بقتل 50 شخصا كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجدي "النور" و"لينوود" في كرايست تشيرتش.




كلمات متعلقة

فيسبوك, -, أنظمتنا, الآلية, لم, تتمكن, من, رصد, فيديو, مهاجم, نيوزيلندا, لهذا, لم, نوقف, البث, المباشر, للمجزرة,

تابعونــا

غدا.. نيوزيلندا كلها ترتدي الحجاب تضامنا مع المسلمين غدا.. نيوزيلندا كلها ترتدي الحجاب تضامنا مع المسلمين 2019-03-21 | 10:35:46

لا تتوقف مظاهر التضامن والدعم من السلطات أو المواطنين في نيوزيلندا للمسلمين...

حدث في ايطاليا.. 50 طالبا كاد أن يحرقهم سائقهم احياء!! حدث في ايطاليا.. 50 طالبا كاد أن يحرقهم سائقهم احياء!! 2019-03-21 | 08:29:21

أنقذت الشرطة الإيطالية أكثر من 50 طالباً من موت كاد يكون محققاً بعد أن هدّد سائقهم...

نيوزيلندا تحظر حيازة البنادق الهجومية بعد مذبحة المسجدين نيوزيلندا تحظر حيازة البنادق الهجومية بعد مذبحة المسجدين 2019-03-21 | 05:24:21

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الخميس، إنه سيجري حظر البنادق...

ترامب يستقبل نتنياهو يومي 25 و26 الجاري ترامب يستقبل نتنياهو يومي 25 و26 الجاري 2019-03-20 | 21:17:03

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي...

تلاوة القرآن بالبرلمان- نيوزيلندا تبث الأذان عبر الإذاعة والتلفزيون تلاوة القرآن بالبرلمان- نيوزيلندا تبث الأذان عبر الإذاعة والتلفزيون 2019-03-20 | 15:50:09

افتتح البرلمان النيوزيلندي جلسته، اليوم الأربعاء، بتلاوة آيات من القرآن الكريم...

الليلة.. الأرض تشهد القمر العملاق الأخير الليلة.. الأرض تشهد القمر العملاق الأخير 2019-03-20 | 15:50:16

من المنتظر أن يظهر القمر العملاق الثالث والأخير لهذه السنة، يوم الاعتدال...

غزة: إضراب شامل وعصيان مدني الخميس والجمعة غزة: إضراب شامل وعصيان مدني الخميس والجمعة 2019-03-20 | 14:50:33

أعلن الحراك الشعبي "بدنا نعيش" المتواصل في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي،...

أين يقبع سفاح نيوزيلندا ؟.. فيديو من داخل السجن المحصن أين يقبع سفاح نيوزيلندا ؟.. فيديو من داخل السجن المحصن 2019-03-20 | 14:50:03

نشرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد"، تسجيلا مصورا لسجن قالت إن سفاح نيوزيلاندا الذي...

لبنان: لا يمكن لـ لبنان: لا يمكن لـ'صفقة القرن' أن تعيش 2019-03-20 | 14:15:20

قال وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، إن مبادرة السلام في الشرق الأوسط...

زلزال قوي يضرب غرب تركيا.. وتباين بشأن درجته زلزال قوي يضرب غرب تركيا.. وتباين بشأن درجته 2019-03-20 | 12:40:51

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر إقليم دينيزلي غربي تركيا، وفق ما ذكر مرصد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تشهر اسلامها تتزوج تركي مسلم كفر قاسم شابة مسجد عمر بن الخطاب الشيخ كفر قاسم شاب اصابة تعرض اطلاق نار الشرطة نقله للمستشفى جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا مصرع الفتى صالح هيبي زيدان 9 سنوات باطون اسمنت عليه تدحرج قرية اسعاف شرطة مفرق بوريا حادث طرق اصابات متفاوته تصادم سيارة شاحنة قداس جناز المسيح كنائس عبلين قرية مشاركة واسعة فصح مجيد اهالي قرية نحف حادث طرق فقد السيطرة على سيارته مطاردة بوليسية مدخل بيت طبريا حريق هائل قرب الشاطئ اخلاء تمنزهين اصابة عامل اطفاء اغلاق شارع بدء العمل القصر الثقافي الناصرة رئيس البلدية علي سلام وزارة الاسكان مفعال هبايس المشهد مسيرة كشفية استقبال تستقبل اهالي فانوس فوانيس شهر رمضان كشاف بني براك فتيان كراهية للعرب عناصر الشرطة اعتقال ارهابيين اطلاق نار ام الفحم اصابة شاب اسعاف شرطة حادث تحقيق مستشفى لاعبو سخنين اتحاد ابناء زيارة اطفال مستشفى بوريا معايدة هدايا المربية المرحومة سهى منصور الطيرة قتل جريمة سلاح الجناة الشرطة تظاهرة شعارات مطالبة نتناياهو منظار مفلق يراقب الجيش غزة بيرتس عمير الجولان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com