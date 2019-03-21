وفاة, الطفل, محمود, انس, مصطفى, حسن, كبها, 6, سنوات, من, برطعة, بعد, تدهور, مفاجئ, بحالته, الصحية,

انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة ، وذلك بعد تدهور مفاجئ على صحته في ساعات متاخره من امس الاربعاء ، حيث تم نقله الى المستشفى للعلاج بحالحه خطيرة ، وتم تقديم الاسعافات له الى ان جميع محاولات انعاشه وانقاذ حياته باءت بالفشل ، ليعلن صباح اليوم طاقم المستشفى عن وفات الطفل .

يذكر ان عائلة الطفل محمود انس كبها قد فقدت قبل اربعة اشهر طفلها الاصغر ، حيث توفي في نفس الظروف.