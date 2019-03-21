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وفاة الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة بعد تدهور مفاجئ بحالته الصحية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة ، وذلك بعد تدهور مفاجئ على صحته في ساعات متاخره من امس الاربعاء ، حيث تم نقله الى المستشفى للعلاج بحالحه خطيرة ، وتم تقديم الاسعافات له الى ان جميع محاولات انعاشه وانقاذ حياته باءت بالفشل ، ليعلن صباح اليوم طاقم المستشفى عن وفات الطفل . 



يذكر ان عائلة الطفل محمود انس كبها قد فقدت قبل اربعة اشهر طفلها الاصغر ، حيث توفي في نفس الظروف.




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