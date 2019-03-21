تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-21 11:43:41 فيسبوك - أنظمتنا الآلية لم تتمكن من رصد فيديو مهاجم نيوزيلندا لهذا لم نوقف البث المباشر للمجزرة |  2019-03-21 11:33:12 وفاة الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة بعد تدهور مفاجئ بحالته الصحية |  2019-03-21 10:57:50 التدخين يحرم الشخص من تمييز الألوان |  2019-03-21 10:53:49 بدء العصيان المدني في غزة |  2019-03-21 10:45:02 كلوب مدرب ليفربول .. يقبض 18 دولار في الدقيقة الواحدة |  2019-03-21 10:35:46 غدا.. نيوزيلندا كلها ترتدي الحجاب تضامنا مع المسلمين |  2019-03-21 10:06:09 المتابعة - ليكن يوم الأرض صرخة وحدوية لمواجهة قانون القومية وجرائم تدمير البيوت وحصار بلداتنا |  2019-03-21 09:41:34 فعاليات السوق الخيري في الثانوية البلدية "ب" شفاعمرو |  2019-03-21 09:33:00 'uze-teaF' طعم الناس الرايقة' |  2019-03-21 09:28:13 تكريم مصارع الثيران العربي الباليستينو سعيد قزق بمناسبة مرور 20 سنة عليه كماتادور درجة اولى |  2019-03-21 09:08:17 نتنياهو يستعد للقاء ترامب الاثنين القادم |  2019-03-21 08:35:05 إضراب شامل في بيت لحم حدادا على الشهيد مناصرة |  2019-03-21 08:29:21 حدث في ايطاليا.. 50 طالبا كاد أن يحرقهم سائقهم احياء!! |  2019-03-21 08:27:16 احتجاجا على سياسة الهدم - الاضراب يعم مدينة رهط |  2019-03-21 05:24:21 نيوزيلندا تحظر حيازة البنادق الهجومية بعد مذبحة المسجدين |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أم "تعتدي بوحشية" على أطفالها لتصوير مقاطع فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ألقت شرطة أريزونا القبض على والدة بالتبني لسبعة أطفال، زُعم أنهم يتضورون جوعا ويتعرضون للضرب إذا فشلوا في أداء مشاهد تعرضها على قناتها في يوتيوب.



وتضم قناة ماشيل هاكني (عمرها 48 عاما)، المعروفة باسم "Fantastic Adventures"، نحو 700 ألف متابع وتستقطب أكثر من 242 مليون مشاهدة. ومع ذلك، تشهد كواليس الفيديوهات سلوكيات بشعة في معاملة الأطفال.


ووفقا لأطفالها السبعة المتبنين، فقد فرضت هاكني شروطا على تناول الطعام والشراب، وكذلك على دخول المرحاض، كما قامت باحتجازهم في الخزانة لفترات طويلة من الزمن، عند ارتكابهم لأخطاء أثناء تصوير مقاطع الفيديو.



وتؤكد هاكني على أنها عاقبت الأطفال من خلال إيقافهم في زاوية العقاب فقط، على الرغم من معارضة أطفالها وأحد أبنائها الأكبر سنا لذلك، مدعين أنها اعتمدت أساليب الضغط لإجبارهم على الوقوف في الزاوية وأيديهم فوق رؤوسهم لساعات طويلة، بالإضافة إلى الضرب باستخدام الحزام ورش الفلفل على أعضائهم التناسلية.


وخضع جميع الأطفال لمقابلات جنائية وفحوصات طبية، بعد القبض على هاكني، يوم الجمعة 15 مارس الجاري، حيث تواجه 7 تهم تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، و5 تهم حول الحبس غير القانوني والتحرش الجنسي بالأطفال.


ولم تكشف الشرطة بعد عن أعمار الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن وسوء التغذية، ولكن من الواضح أن أعمارهم تقل عن 10 سنوات.


وأكد موقع يوتيوب أنه قام بإيقاف قناة المتهمة، وسيلغيها نهائيا في حال أدينت أو اعترفت بذنبها.




كلمات متعلقة

أم, "تعتدي, بوحشية", على, أطفالها, لتصوير, مقاطع, فيديو,

تابعونــا

ماليزيا - تمساح يمزق عاملا ويلتهمه ! صورة ماليزيا - تمساح يمزق عاملا ويلتهمه ! صورة 2019-03-21 | 12:00:11

تمكنت السلطات في ماليزيا من العثور على التمساح آكل البشر، بعد فقدان عامل مهاجر من...

كشف أسماء أغلى وأرخص مدن العالم كشف أسماء أغلى وأرخص مدن العالم 2019-03-21 | 08:31:59

كشف مؤشر تكاليف المعيشة، الذي تصدره "وحدة الخبراء الاقتصاديين"، أسماء أغلى مدن...

طبيب يخصب 48 امرأة ويفلت من العقاب! (صورة) طبيب يخصب 48 امرأة ويفلت من العقاب! (صورة) 2019-03-20 | 15:50:47

حكم على طبيب خصوبة سابق من ولاية إنديانا الأمريكية بالسجن لعام واحد مع وقف...

رسالة طفلة بائسة تهز بريطانيا! (صورة) رسالة طفلة بائسة تهز بريطانيا! (صورة) 2019-03-20 | 14:50:31

حققت شكوى أرسلتها طفلة في الـ 11 من عمرها إلى أحد أعضاء البرلمان البريطاني شعبية...

بسبب معاكسة.. ضابط يقتل صديقته بلكمة على وجهها بسبب معاكسة.. ضابط يقتل صديقته بلكمة على وجهها 2019-03-20 | 14:15:42

توفيت فتاة مصرية إثر مشاجرة حادة مع صديقها وهو يعمل كضابط شرطة، في منطقة الهرم...

الباحثون يؤكدون.. "طب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها"! الباحثون يؤكدون.. "طب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها"! 2019-03-20 | 11:40:23

توصل باحثون بريطانيون إلى نتائج تظهر سبب التحول في سلوك بعض الناس ليصبح شبيها إلى...

"كاديلاك" تطلق سيارة فارهة لرجال الأعمال "كاديلاك" تطلق سيارة فارهة لرجال الأعمال 2019-03-20 | 10:00:47

أعلنت شركة كاديلاك عن نيتها إطلاق "CT5" الجديدة، التي ستنضم إلى قائمة سياراتها...

صينية تنفذ خطة شيطانية للتخلص من صديقها! صينية تنفذ خطة شيطانية للتخلص من صديقها! 2019-03-20 | 08:39:31

ابتدعت امرأة صينية طريقة خطيرة وغير عادية للتخلص من حبيبها، بعد أن عرفت أنه من...

العلماء عاجزون عن تفسير غموض "كويكب يوم القيامة" العلماء عاجزون عن تفسير غموض "كويكب يوم القيامة" 2019-03-19 | 15:55:05

تقصر الأيام ببطء على صخرة فضائية بعيدة يجري استكشافها بواسطة مسبار تابع لوكالة...

ألعاب تهدد ملايين هواتف "أندرويد" بالاختراق! ألعاب تهدد ملايين هواتف "أندرويد" بالاختراق! 2019-03-19 | 14:55:08

حذّر الخبراء في شركة "Check Point" المتخصصة بأمن المعلومات من فيروس إلكتروني خطير ينتشر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اغلاق الشرطة الحرم القدسي الشريف حتى الخميس امام الزوار الرملة مواجهات اعتقالات اصابات مظاهرة lh[عابد يونس عرابة تفتيش بيته الشرطة بحثا عن سلاح مسجاف مدينة شكوى آرسنال دينامو ميونخ دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي كريات انا طعن شاب يهودي اصابة جنائي ظن انه عربي انتقام دهس شاب حورة النقب دورية شرطة توثيق ام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ رهط مصرع براء الشربجي ناهض شابة متأثرة جراحها اصابة حريق بيت احتراق سيارتين عكا محطة وقود استنفار اطفاء اخماد اشتعال اطلاق نار على بيت عضو مجلس كفر مندا المحلي صبري عالم قريةبثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي سرقة قطع سلاح m16 مخزن اسلحة الجليل سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com