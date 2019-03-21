بدء, العصيان, المدني, في, غزة,

شهدت مختلف مدن ومخيات قطاع غزة، منذ ساعات صاح اليوم الخميس، إضراباً شاملاً وعصياناً مدنياً احتجاجاً على قمع أجهزة الأمن التي تديرها حركة (حماس)، للمشاركين في الحراك الشعبي المطالب بحياة كريمة وتحسين ظروف المعيشة وإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والسلع والتراخيص.

جاء ذلك بدعوة، من الحراك الشبابي (#بدنا-نعيش)، المتواصل لليوم الثامن على التوالي في مختلف مناطق قطاع غزة، رغم عمليات المطاردة والملاحقة والاعتقال للمشاركين في فعاليات الحراك الجماهيري من قبل شرطة وأمن حركة حماس في غزة.وشمل الإضراب مختلف المؤسسات العامة والخاصة بمافيها مدارس وجامعات وكليات جامعية، إضافة إلى الأسواق والمحال التجارية، وحركة المركبات في غزة، حيث إلتزم بتنفيذ الإضراب قطاعات مختلفة بنسبة أكثر من 50%.