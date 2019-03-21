بدء, العصيان, المدني, في, غزة,

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انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمود انس مصطفى حسن كبها 6 سنوات من برطعة ، وذلك...
دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى جعل الذكرى الـ 43 ليوم الأرض...
احتفلت جامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب في اسبانيا يوم الثلاثاء 19/3/19...
يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو...
أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، الإضراب الشامل اليوم الخميس، يشمل كافة...
يعم الاضراب العام والشامل مدينة رهط في النقب، اليوم الخميس، وذلك احتجاجا على...
اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،مع بقائها...
وقع مساء اليوم الاربعاء حادث طرق ذاتي في منطقة عين جكلي في قرية الرينة أسفر عن...
عقد مجلس شعب المحلي جلسة غير اعتيادية وذلك يوم الأثنين الموافق 18/3/2018 والتي تم من...
غصت قاعة المركز الجماهيري في دير حنا بالحضور الكريم من الامهات والسيدات الذين...