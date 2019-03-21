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جيني إسبر وابنتها بنفس الإطلالة في جلسة تصوير حديثة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة السورية جيني إسبر بجلسة تصوير حديثة جمعتها بابنتها الوحيدة “نوسة”، احتفالا بعيد الأم، وذلك بعدسة المصور أحمد زملوط.



الفنانة السورية وابنتها ظهرتا في الجلسة بنفس الإطلالة، وكانت أول إطلالة لهما بزي أنيق جمع بين اللونين الرمادي والأبيض، وظهرتا في فصل دراسي.


بينما كانت الإطلالة الثانية بفستان ناعم باللون الوردي، والتقطا صور الجلسة على شاطئ البحر، وجمعتا شعرهما إلى الخلف في تسريحة مميزة بلمسات مصفف الشعر جوني سليمان.


يذكر أن جيني إسبر تستقبل عيد الأم هذا العام بدون والدتها التي رحلت عن عالمنا سبتمبر الماضي، وأكدت الفنانة أن علاقتها بالراحلة لم تكن مجرد علاقة ابنة بوالدتها، حيث قالت: “علاقتي بوالدتي ـ رحمها الله ـ كانت مميزة، فقد كنت البنت الوحيدة في العائلة، وكانت تجمعنا علاقة صداقة وقرب حقـيـقي دون أي حواجـز”.


وأضافت: “والدتي كانت بالنسبة إليّ بحراً من الحنان والأمان، وبغيابها فقدت ركناً وسنداً كبيراً وجناحاً ألجأ إليه في حال غدرت بي الأيام. ورحيلها هو أكبر خسارة بحياتي”.


يذكر أن  الفنانة السورية جيني إسبر تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «سلاسل ذهب»، وهو من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، وتشارك جيني في بطولته أمام الفنان بسام كوسا، والفنانة ديمة بياعة، والفنانة شكران مرتجي، صباح الجزائري، فادي صبيح، وغيرهم، كما يُعرض لها أيضاً مسلسل «الحرملك» من تأليف سليمان عبدالعزيز والمخرج تامر إسحاق، وتشارك جيني في بطولته أمام جمال سليمان وباسل خياط وسلافة معمار وباسم ياخور وسامر المصري وقيس الشيخ نحيب، ودرة.




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