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المتابعة - ليكن يوم الأرض صرخة وحدوية لمواجهة قانون القومية وجرائم تدمير البيوت وحصار بلداتنا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى جعل الذكرى الـ 43 ليوم الأرض الخالد، في يوم السبت الـ 30 من آذار، صرخة غضب مدوية، على جرائم تدمير البيوت العربية، واستمرار الخنق السكاني وحرمان بلداتنا من مناطق نفوذ ملائمة، وهي أصلا استعادة الأراضي المنهوبة من بلداتنا وصرخة تحدي لقانون القومية وللمنظومة العنصرية الاسرائيلية. وستجري المسيرة المركزية في مدينة سخنين، وتسبقها زيارات لأضرحة الشهداء، ، في الايام الثلاثة الاخيرة من آذار الحالي.


وقالت المتابعة، إن الذكرى الـ 43 تحل علينا وسط تصعيد خطير في الهجمة على البيوت العربية، التي بنيت اضطرارا من دون تراخيص. بسبب الاختناق السكاني وحرمان مدننا وبلداتنا من توسيع مناطق النفوذ، باستعادة أراض سلبتها منها المؤسسة الحاكمة على مر السنين. وفي حين ترفض السلطات حل الأزمة السكنية، وتوسيع مناطق النفوذ، فإنها سنّت قانونا لتسريع أوامر تدمير البيوت، وتجريم من يسكن فيها، من خلال غرامات مالية باهظة، وهذا من أصناف القهر والاستبداد.


وأضافت المتابعة، أن الاستبداد السلطوي يطال في السنة الأخيرة، أصحاب الأراضي الخاصة، التي دخلت مناطق التنظيم، فالقانون الجديد، ستدفع أصحاب الأراضي بأن يبنوا ابنية متعددة الطبقات، وحرمان أهلها من حرية التصرف، بأراضيهم التي تملكوها أو ورثوها، عمن اقتنى الأراضي بعرق الجبين.


وهذا الاستبداد يبرز بشكل خاص في مشروع "الطنطور" الذي تسلب فيه السلطات أراضي قريتي جديد والمكر، واراضي بملكية خاصة، وستزج بنحو 100 ألف ساكن على مساحة بناء سكني من الف دونم، بأبراج سكنية شاهقة.


كذلك، فإننا في هذه الأيام نشهد الوتيرة العالية في بناء مستوطنة "حريش" التي تهدف لخنق أكثر لمدينة أم الفحم، وكل قرى وادي عارة، ومنع توسعها. إلى جانب أوامر الهدم في كفر قاسم وقلنسوة وعارة وعرعرة، والرامة.


وحال الاستبداد الوحشي، نشهده في النقب، حيث المخطط لاقتلاع 30 قرية وما يقارب 45 ألفا من جماهيرنا من أراضيهم، لغرض إقامة مستوطنات لليهود. وتبرز المعركة هناك في عدة قرى، وفي مقدمتها قرية العراقيب.


 
يا جماهيرنا الصامدة
 
لنجعل يوم الأرض في ذكراه الـ 43، يوم وحدة وطنية، وتكاتف في المعركة الجامعة، من اجل دحر قانون القومية ومجمل السياسات الصهيونية العنصرية ومن اجل الأرض والمسكن والعيش الكريم، في وطن الآباء والأجداد الذي لا وطن لنا سواه. في يوم الارض ندوس بوحدتنا وبتمسكنا الذي لا يتزعزع ببقائنا وقامتنا، على قانون "قوميتهم" الاقتلاعي العنصري، فلا يوجد أي قانون في العالم، قادر على حرمان الشعوب من حقها بأوطانها.


إن المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض واجب وطني، دفاعا عن حقوقنا، وحماية لمستقبل الأجيال القادمة.


وفي ما يلي برامج يوم الأرض، بحسب التسلسل الزمني:
 

الروحة- مسيرة
 
الجمعة 29 آذار، تنطلق المسيرة الساعة 3 عصرا من عين ابراهيم مدخل معاوية ثم باتجاه راس داوود. يشمل البرنامج: ورشات عمل للمدارس الثانوية تمثل القرى التي هجرت من المنطقة .

 
جديدة المكر- مسيرة

 
وذلك يوم الجمعة 29 آذار، مسيرة تنطلق الساعة 2 ظهرا، من سوق المكر حتى موقع الاجتماع الشعبي على ارض طنطور

 
الطيبة- ساحة الشهيد

 
السبت 3032019 في العاشرة صباحا إعادة افتتاح ساحة الشهيد بحلتها الجديدة في مدينة الطيبة بالتنسيق مع بلدية الطيبة.

 
كفر كنا- مسيرة

 
السبت 30 آذار: المسيرة تنطلق من النصب التذكاري الساعة 12 ظهرا حتى أضرحة الشهداء، حيث توضع اكاليل الزهور  بالتنسيق مع اللجنة الشعبية والمجلس المحلي.

 
سخنين -البطوف – المسيرة المركزية

 
السبت 3032019، المسيرة المركزية في سخنين، ستنطلق في الساعة (16:30) الرابعة والنصف حيث تلتحم بها مسيرتا عرابة ودير حنا وتنتهي في ساحة البلدية.

 
النقب- العراقيب

 
الاحد 3132019, وقفة في مفرق لهافيم الساعة 17:30 الخامسة والنصف مساء، ومن ثم التوجه لإيقاد الشعلة في العراقيب




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