نظمت المدرسة الثانوية البلدية "ب" يوم الثلاثاء الماضي بإجراء تمرين "الدفاع المدني" للهزة الأرضية بترتيب مركزة "الآمن والأمان" المعلمة مها حلحل، وقد نفذ بشكل رائع وحسب المطلوب، وبعدها استقبلت المدرسة السيدة "ماري طنوس", الممثلة عن جمعية "أصدقاء حتى النخاع"، بهدف تشجيع الطلاب على التبرع بهذا المجال الانساني، وذلك بالتنسيق مع مركزة التربية الاجتماعية "أمل جروس"، وبمساعدة مركزات الطبقات ليلى سرور، رباب خليل وريم خطيب، ومركزة التداخل الاجتماعي "امنة نعمة"، حيث قامت ايضًا بترتيب سوق خيري، اختار فيه كل مربي مع صفه نوع من المأكولات أو المشروبات التي يريد بيعها.هذه الفعاليات كانت ناجحة وساهمت بتقوية الروابط بين الطلاب والمعلمين، وساهمت برفع ادراك الطلاب بمعرفة مدى أهمية التضامن مع الغير وتقديم المساعدات التي يمكن ان تنقذ حياة إنسان بالتبرع والفحص للنخاع.مدير المدرسة المربي "علي مقبل" ثمن دور المربيات والمركزات وشجعهنَّ على تنظيم مثل هذه فعاليات وشجع الطلاب على التعاون بالتبرع للنخاع.وقدم شكره للإدارة ولكل القائمين على ترتيب وتنظيم وتنفيذ الفعاليات، والشكر للمربين والطلاب وطاقم الهيئة التدريسية بهدف دعم كل المساعي الانسانية.