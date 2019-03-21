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'uze-teaF' طعم الناس الرايقة'



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تنطلق ماركة المشروبات العالمية Fuze-tea من شركة كوكا-كولا  في هذه الأيام، بخطوة جديدة يقودها المدون الشهير مع أكثر من 10 مليون متابع، "ناس ديلي"، وهذه الخطوة تستمر في تعزيز مكانة ماركة فيوز تي في أوساط المستهلكين الشبان في المجتمع العربي وسرد قصة ماركة فيوز تي التجارية – طعم الناس الرايقة، للسنة الثالثة على التوالي. وهذه المرة يقودها المدون العالمي "ناس ديلي" ابن مدينة عرابة واسمه الحقيقي نصير ياسين. وسيقوم بسرد قصة عدد من الشبان الحالمين والذين نجحوا نجاحاً باهراً في تحقيق أحلامهم الكبيرة، من بينهم: الممثلة لونا منصور، مصمم الأزياء ساهر عوكل، لاعبة كرة السلة شهد عبود، الفنانة ياسمين أبو نصار، خبير الهايتك إسماعيل خروب وغيرهم.


شيلي شمير كينان، نائبة مدير عام كوكا كولا في البلاد لشؤون التسويق قالت: "تستمر هذه الخطوة بتعزيز ربط ماركة Fuze-tea مع الشبان ذوي الكفاءات والناجحين والذين اخترقوا الحواجز وشقوا طريقهم في مجالهم. "هذه المرة نحن في غاية السعادة أن نطلق هذه الخطوة المميزة والتي يقودها المدون العالمي الشهير "ناس ديلي" وهو بذاته يعتبر مصدر إلهام لآلاف الشبان في المجتمع العربي كشاب نجح في تحقيق حلمه الكبير".


 
يجب أن نشير أن Fuze-tea هو شاي بارد منتج من خلاصات الشاي الطبيعية مع مضادات الأكسدة الطبيعية، يسوق بنكهات مختلفة: خوخ، دايت خوخ، مانغو أناناس، فيوز تي green. المشروبات متوفرة بعبوات لتر ونصف، نصف لتر، وتسوق بواسطة شركة كوكا كولا إسرائيل.
 




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