تكريم, مصارع, الثيران, العربي, الباليستينو, سعيد, قزق, بمناسبة, مرور, 20, سنة, عليه, كماتادور, درجة, اولى,

وخلال الاحتفال جرى تكريم وزير الخارجية السابق ميغيل انخل موراتينوس ومصارع الثيران العربي الباليستينو سعيد قزق بمناسبة مرور 20 سنة عليه كماتادور درجة اولى.

احتفلت جامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب في اسبانيا يوم الثلاثاء 19/3/19 بمرور 74 عاما على تأسيس الجامعة .

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