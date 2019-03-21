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تكريم مصارع الثيران العربي الباليستينو سعيد قزق بمناسبة مرور 20 سنة عليه كماتادور درجة اولى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



احتفلت  جامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب في اسبانيا يوم الثلاثاء 19/3/19 بمرور 74 عاما على تأسيس الجامعة .


وخلال الاحتفال جرى تكريم وزير الخارجية السابق ميغيل انخل موراتينوس ومصارع الثيران العربي الباليستينو سعيد قزق بمناسبة مرور 20 سنة عليه كماتادور درجة اولى.




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