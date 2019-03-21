نتنياهو, يستعد, للقاء, ترامب, الاثنين, القادم,

يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن يوم الاثنين المقبل، على هامش مؤتمر اللوبي الأمريكي المؤيد لإسرائيل (ايباكIPAK - ).

وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض ان ترامب سيستضيف نتانياهو غداة اليوم التالي على مأدبة عشاء.وسيبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي.تصوير - afp