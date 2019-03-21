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نتنياهو يستعد للقاء ترامب الاثنين القادم



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يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن يوم الاثنين المقبل، على هامش مؤتمر اللوبي الأمريكي المؤيد لإسرائيل (ايباكIPAK - ). 


وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض ان ترامب سيستضيف نتانياهو غداة اليوم التالي على مأدبة عشاء. 


وسيبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي.

تصوير - afp 




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