مايا, دياب, تتلقى, هجومًا, قاسيًا, بعد, عرض, أول, حلقة, من, برنامجها,

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وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة لكل محبيها ومتابعيها في لبنان وحول...
للمرة الاولى علقت زوجة الموزع الموسيقي أحمد ابرهيم ياسمين عيسى بعد زواجه الشهير...
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