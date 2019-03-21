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بسبب رونالدو.. يوفنتوس لن يطير إلى الولايات المتحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس الإيطالي قرر أن يشارك هذا الصيف بكأس الأبطال الدولية في آسيا، بدلا من اللعب في بطولة ودية بالولايات المتحدة، وذلك بهدف إبعاد النجم كريستيانو رونالدو عن قبضة الشرطة الأميركية.



ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن منظمي هذه البطولة الودية التي تقام على الأراضي الأميركية خلال الصيف، قبل انطلاق الموسم الجديد، قرروا عدم توجيه الدعوة للفريق الإيطالي بسبب "مشكلات رونالدو القانونية"على الأراضي الأميركية.


ويواجه "الدون" اتهامات باغتصاب كاثرين مايورغا، البالغة من العمر 34 عاما، في غرفة فندق بلاس فيغاس قبل نحو 10 سنوات.


وينفي اللاعب الدولي البرتغالي (33 عاما) هذه المزاعم، ويقول إن الجنس بينهما كان بالتراضي.


وذكرت الصحيفة الأميركية أنه حتى إذا سافر فريق السيدة العجوز إلى أميركا من دون النجم صاحب الرقم 7، فإنه سيواجه "تحقيقات غير مرغوب فيها من قبل السلطات الأمنية"، تتعلق بالنجم البرتغالي.




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