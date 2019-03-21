بسبب, رونالدو.., يوفنتوس, لن, يطير, إلى, الولايات, المتحدة,

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يجهز نادي برشلونة الإسباني، لفتح خزائنه من أجل تمويل صفقة هجومية جديدة، خلال فترة...
أفادت تقرير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن عملاق إنجليزي يتصدر لائحة المرشحين لضم...
وضع نادي برشلونة الإسباني البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم إشبيلية الإسباني المعار...
أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالحالة التي يعيشها نجمه...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد وجه أنظاره إلى الكالتشيو، من...
تم بيع آخر "علكة" مضغها السير الأسكتلندي أليكس فيرغسون المدير الفني السابق الذي...
التحق نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو بزملائه في المنتخب...
كشف البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، سبب رفضه لأموال برشلونة،...
التحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمعسكر منتخب بلاده استعدادا للمباريات...
أظهرت تقديرات نشرها باحثون، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيشهد 1,41 مليون وفاة...