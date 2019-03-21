دراسة:, الإفراط, في, أكل, البيض, يهدد, القلب,

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توصل باحثون إلى أن إضافة الحليب البارد للشاي والقهوة، أو التريث قبل تناول...
في ما يُعد بشرى سارة لكثير من الناس، كشفت دراسة حديثة أن المشي لمدة 10 دقائق مرة...
يحل اليوم العالمي لصحة الفم في 20 من شهر مارس، الذي يوافق اليوم الأربعاء، لذا تقوم...
أصدرت الكلية الأميركية لأمراض القلب وجمعية القلب الأميركية في اجتماعها السنوي...
قد يكون تعامل الفتاة مع أخيها أمرا صعبا، ولكن بالنسبة للفتيات اللائي يبدأن الحياة...
ارتبطت أمراض القلب بالاكتئاب ارتباطا وثيقا منذ سنوات عدة، إلا أن العلماء لم...
نشر باحثون أمريكيون قبل أيام معلومات تفيد بأن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من...
قد يبدو اتباع حمية إنقاص الوزن التي تعتمد على الطعام النيئ جذابة، خاصة إذا لم يكن...
تشير دراسة أجرتها جامعة "سايمون فريزر" في كندا إلى أن عدد الأطفال الذين تنجبهم...
ابتكر علماء كلية لندن الملكية دواء فعالا بديلا لمستحضرات الستاتين، ولكن من دون...