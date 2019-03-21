إضراب, شامل, في, بيت, لحم, حدادا, على, الشهيد, مناصرة,

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، الإضراب الشامل اليوم الخميس، يشمل كافة مناحي الحياة احتجاجا على الجريمة النكراء التي ارتكبها الجيش على حاجز احتلالي قرب النشاش، أدت لاستشهاد الشاب أحمد مناصرة وإصابة مواطن آخر.

ودعت الفصائل جماهير المحافظة للمشاركة الفاعلة في فعاليات يوم الخميس سيعلن عنها لاحقا.وأعلنت أن الاضراب يشمل كل مناحي الحياة ما عدا المراكز الصحية والأفران والصيدلياتكما أعلن اتحاد المعلمين في بيت لحم، الالتزام بقرار لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم واعتبار يوم الخميس 3/21 اضراب شامل في كافة مدارس المحافظة و مكتب التربية و التعليم.