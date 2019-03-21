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احتجاجا على سياسة الهدم - الاضراب يعم مدينة رهط



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



يعم الاضراب العام والشامل مدينة رهط في النقب، اليوم الخميس، وذلك احتجاجا على سياسة الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال وهدم منازل عائلة العتايقة.




وكانت بلدية رهط اقامت اجتماعا يوم امس في خيمة نصبت في ارض عائلة العتايقة بعد تعرض 6 منازل للهدم ، واعلنت منها الاضراب العام اليوم الخميس في كل مرافق ومؤسسات المدينة، بما يشمل جميع مناحي الحياة.


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