انخفاض, على, درجات, الحرارة, مع, بقائها, اعلى, من, معدلها, السنوي,

كلمات متعلقةانخفاض, على, درجات, الحرارة, مع, بقائها, اعلى, من, معدلها, السنوي,
وقع مساء اليوم الاربعاء حادث طرق ذاتي في منطقة عين جكلي في قرية الرينة أسفر عن...
عقد مجلس شعب المحلي جلسة غير اعتيادية وذلك يوم الأثنين الموافق 18/3/2018 والتي تم من...
غصت قاعة المركز الجماهيري في دير حنا بالحضور الكريم من الامهات والسيدات الذين...
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية واللجان الشعبية في منطقة...
لقيت سيدة مصرعها واصيب اخرين في حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وحافلة على شارع رقم...
تظاهرالعشرات عصر اليوم الاربعاء على مدخل مدينة حريش احتجاجا على حوادث العمل في...
تشير معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، إلى أن عدد الشقق السكنية التي شُرع في...
بحضور ومشاركة لنحو الف الطلاب من مختلف المدارس الثانوية العربية في المثلث...
في سابقة فريدة من نوعها نالت طالبات العواشر في ثانوية خديجة للبنات ام الفحم شرف...
عمّم عبد الله خطيب مسؤول كبير التّعليم العربي بيّانا على مديري الألوية المختلفة...