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انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي



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اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .



والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


السبت، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ،مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .




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