استشهاد, مواطن, برصاص, الجيش, الاسرائيلي, في, بيت, لحم,

استشهد مواطن وأصيب آخر مساء اليوم برصاص الجيش الاسرائيلي عند مفرق النشاش جنوب بيت لحم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن أحمد جمال محمود مناصرة (22 عاماً) من قرية واد فوكين غرب بيت لحم بعد اصابته بالرصاص الحي في الصدر والكتف واليد، وتم نقل جثمانه الى مستشفى بيت حالا الحكومي، وأصيب آخر بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله لمستشفى اليمامة، وهو الآن في غرفة العمليات.وذكرت مصادر فلسطينية ان الجيش الاسرائيلي فتح النار على سيارة ركاب جنوب بيت لحم ما ادى الى استشهاد مواطن واصابة آخر بجراح.