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الحليب مع الشاي والقهوة.. يقي من "سرطان المريء"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصل باحثون إلى أن إضافة الحليب البارد للشاي والقهوة، أو التريث قبل تناول المشروبات الساخنة، قد يحمي من الإصابة بسرطان المريء.

ووفق دارسة أجرتها الجمعية الأميركية للسرطان، شملت 50 ألف شخص، فإن تناول ما يقارب 3 أكواب من الشاي يوميا عند درجة حرارة 60 مئوية أو أعلى، كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90 في المئة، مقارنة بأولئك الذين يستهلكون ذلك المشروب في درجة حرارة منخفضة.
وامتدت الدراسة على مدار 13 عاما، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، التي أشارت إلى أن 19 من بين 550 رجلا يصابون بسرطان المريء.

 وأرجع العلماء الذين أشرفوا على الدراسة نتائج بحثهم إلى أن التأثير المسرطن ينجم عن الحروق المتكررة، التي تسببها المشروبات الساخنة للمريء.
وتوصي الجمعية البريطانية الملكية للكيمياء بشرب الشاي الذي تتراوح حرارته بين 60 و65 مئوية، في حين ترى جامعة نورثمبريا أن الحرارة المثلى للمشروب هي 60 درجة مئوية.
الحليب مع الشاي والقهوة.. يقي من "سرطان المريء"




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