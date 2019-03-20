تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-20 22:17:29 استشهاد مواطن برصاص الجيش الاسرائيلي في بيت لحم |  2019-03-20 22:16:07 الحليب مع الشاي والقهوة.. يقي من "سرطان المريء" |  2019-03-20 21:39:55 ثلاثة إصابات في حادث طرق في الرينة |  2019-03-20 21:38:10 مجلس شعب المحلي يصادف على ميزانية سنه 2019 |  2019-03-20 21:31:51 ديرحنا:احتفال خاص بمناسبة عيد الام بحضور واسع |  2019-03-20 21:27:38 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة عرعرة يوم الجمعة |  2019-03-20 21:17:03 ترامب يستقبل نتنياهو يومي 25 و26 الجاري |  2019-03-20 19:36:08 مصرع سيدة في حادث طرق مروع على شارع 40 في النقب |  2019-03-20 17:00:30 موقف برشلونة يوجه دفة جريزمان نحو عملاق إنجليزي |  2019-03-20 17:44:33 المشي لـ10 دقائق فقط أسبوعياً.. يقلل خطر الوفاة المبكرة |  2019-03-20 16:41:16 تظاهرة في مدينة حريش احتجاجا على حوادث العمل في مواقع البناء |  2019-03-20 17:05:50 ارتفاع حاد في وتيرة أعمال البناء في المستوطنات |  2019-03-20 17:10:20 الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا تنظم "اليوم الأكاديمي المفتوح " بحضور واسع ومميز |  2019-03-20 17:10:15 ثانوية خديجة للبنات ام الفحم اول مدرسة في المنطقة اختيرت لاجراء اول امتحان سياقة نظري |  2019-03-20 15:50:09 تلاوة القرآن بالبرلمان- نيوزيلندا تبث الأذان عبر الإذاعة والتلفزيون |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة يفتح خزائنه لضم الماكينة الصربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يجهز نادي برشلونة الإسباني، لفتح خزائنه من أجل تمويل صفقة هجومية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن النادي الكتالوني رصد 50 مليون يورو، للتعاقد مع لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وجذب المهاجم الصربي الشاب، صاحب الـ21 عامًا، أنظار البرسا بتألقه هذا الموسم، إذ سجل 22 هدفًا وصنع 7 أخرى في 36 مباراة بكافة البطولات، كأحد أبرز ماكينات الأهداف في الملاعب الألمانية.
وأشارت الصحيفة إلى إمكانية رفض فرانكفورت للعرض المنتظر أن يتقدم به برشلونة، لرغبته في الحصول على 70 مليون يورو نظير بيع اللاعب.
ويقضي يوفيتش موسمه الثاني بقميص فرانكفورت، معارًا من بنفيكا البرتغالي، لكن النادي الألماني يملك حق شراء عقد اللاعب قبل نهاية الموسم الحالي.
جدير بالذكر أن برشلونة أرسل أحد كشافيه لمتابعة الدولي الصربي في 15 مباراة مختلفة، من أجل العودة بتقرير وافٍ قبل التحرك لضمه في الميركاتو الصيفي.
برشلونة يفتح خزائنه لضم الماكينة الصربية




كلمات متعلقة

برشلونة, يفتح, خزائنه, لضم, الماكينة, الصربية,

تابعونــا

موقف برشلونة يوجه دفة جريزمان نحو عملاق إنجليزي موقف برشلونة يوجه دفة جريزمان نحو عملاق إنجليزي 2019-03-20 | 17:00:30

أفادت تقرير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن عملاق إنجليزي يتصدر لائحة المرشحين لضم...

خطة برشلونة البديلة لإيجاد بديل سواريز خطة برشلونة البديلة لإيجاد بديل سواريز 2019-03-20 | 15:55:22

وضع نادي برشلونة الإسباني البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم إشبيلية الإسباني المعار...

كلوب ينصح صلاح بتقليد ماني كلوب ينصح صلاح بتقليد ماني 2019-03-20 | 14:50:31

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالحالة التي يعيشها نجمه...

ريال مدريد يعثر على بديل فاران في الكالتشيو ريال مدريد يعثر على بديل فاران في الكالتشيو 2019-03-20 | 14:15:31

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد وجه أنظاره إلى الكالتشيو، من...

"علكة" فيرغسون الأخيرة تباع بأكثر من نص مليون دولار! "علكة" فيرغسون الأخيرة تباع بأكثر من نص مليون دولار! 2019-03-20 | 12:40:50

تم بيع آخر "علكة" مضغها السير الأسكتلندي أليكس فيرغسون المدير الفني السابق الذي...

رونالدو يلتحق بمعسكر المنتخب البرتغالي بعد غياب 9 أشهر رونالدو يلتحق بمعسكر المنتخب البرتغالي بعد غياب 9 أشهر 2019-03-20 | 11:40:13

التحق نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو بزملائه في المنتخب...

فينيسيوس: برشلونة عرض أموالا أكثر لكني اخترت الأفضل فينيسيوس: برشلونة عرض أموالا أكثر لكني اخترت الأفضل 2019-03-20 | 10:00:25

كشف البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، سبب رفضه لأموال برشلونة،...

رونالدو يعود للبرتغال بعد غياب طويل رونالدو يعود للبرتغال بعد غياب طويل 2019-03-20 | 08:38:21

التحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمعسكر منتخب بلاده استعدادا للمباريات...

السرطان يتراجع أوروبيا وسيحصد 1,4 مليون 2019 السرطان يتراجع أوروبيا وسيحصد 1,4 مليون 2019 2019-03-19 | 22:33:39

أظهرت تقديرات نشرها باحثون، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيشهد 1,41 مليون وفاة...

تشيلسي يضع شرطًا أمام ريال مدريد لضم هازارد تشيلسي يضع شرطًا أمام ريال مدريد لضم هازارد 2019-03-19 | 17:34:10

وضع نادي تشيلسي شرطًا أمام ريال مدريد، من أجل الموافقة على السماح للبلجيكي إيدين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة الاعياد ابتدائية د طرعان طلاب مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية عطار الملاحي ديما ميعاري الشيخ دونون الطالبة المانيا خالتها بالخطأ دخلت البلاد جواز سفر مزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول الموسيقار معالي كلار عرابة مرشح سفير نوايا حسنة يونيسكو سلام باريس تحذير ثلوج تساقط امطار هطول ثلوج مرتفعات جبل الشيخ عاصفة دائرة الارضاد الجوية اللقية مدرسة تخريج احتفال فوج كوكبة جديدة طلابها النقب الشاملة اقرأ غرق ساب وفاة مصرع سباحة بركة نتسيرت عيليت اسعاف شرطة شجار كسيفة قتيلان عائلات مصرع مقتل رجل اصابة 16 اخرين النقب شرطة اسعافكفر قرع . محاولة اضرام النار مدخل محطة الشرطة الجماهيرية سطو مسلح رهائن مشتبه سلاح فرع بريد بن عامي شارع عكا الشرطة تحاصر طفلان شقيقان يتجولان لوحدهما في محطة وقود الجنوب عراد الشرطة البحث الام دهس فتى حوره دورية شرطة العائلى تتهم الشرطة فرار هرب سائق مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا الاوضاع الامنية الوزارة التربية والتعليم خطا مفتوحا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com