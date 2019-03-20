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ثلاثة إصابات في حادث طرق في الرينة



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وقع مساء اليوم الاربعاء حادث طرق ذاتي في منطقة عين جكلي في قرية الرينة أسفر عن وقوع ثلاثة إصابات بين طفيفة ومتوسطة.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلتهم للمستشفى لاستكمال العلاج بعد ان تم تخليصهم من قبل قوات الانقاذ بعد ان كانوا عالقين داخل السيارة ,

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
ثلاثة إصابات في حادث طرق في الرينة




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