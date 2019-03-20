مجلس, شعب, المحلي, يصادف, على, ميزانية, سنه, 2019,

عقد مجلس شعب المحلي جلسة غير اعتيادية وذلك يوم الأثنين الموافق 18/3/2018 والتي تم من خلالها مناقشة الميزانية المقترحة لعام 2019 ، بحضور رئيس مجلس شعب المحلي السيد محمود بقاعي ، أعضاء المجلس ، محاسب السيد بلال فاعور ،المستشار القضائي السيد عصام خطيب ، سكرتير المجلس السيد صالح فارس.

افتتح الجلسة رئيس المجلس، حيث شرح عن أهمية المصادقة على هذه الميزانية والتي شملت جميع المتطلبات من أجل تقديم افضل الخدمات لأهالي شعب.هذا وأضاف بقاعي "أن أكثر من 40% من الميزانية خُصصت لقسم التربية والتعليم الذي يعتبر من ضمن سلم أولويات السلطة المحلية ليعود بالفائدة على أبنائنا .كذلك اعتمدت الميزانية على عدة معايير أساسية من أجل تقديم كافة الخدمات اليومية وتنفيذ مشاريع متعددة مثل مشاريع ثقافية ورياضية ... من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان وتلبية احتياجاتهم ...والجدير بالذكر بأن الميزانية هذه بلغ حجمها ما يقارب 50483000 شاقل تم المصادقة عليها من قبل غالبية الاعضاء.وفِي نهاية الجلسة شكر رئيس المجلس السيد محمود بقاعي, الأعضاء والطاقم المهني على دورهم الفعّال في المصادقة على الميزانية مؤكداً بأن هناك عمل مشترك متواصل مع الأعضاء وجهود مبذولة بين الطرفين في سبيل تقديم كافة الخدمات اليومية لأهالي شعب عامة وفِي كافة المجالات والميادين.