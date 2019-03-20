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ديرحنا:احتفال خاص بمناسبة عيد الام بحضور واسع



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



غصت قاعة المركز الجماهيري في دير حنا بالحضور الكريم من الامهات والسيدات الذين استقبلن بالورد والهدايا ,بمناسبة عيد المراة والام والارض اقيم حفل خاص على شرف شهر اذار فهنيئا لكن بيوكم الذي نتمنى ان يعيده الله عليكن وانتن في كامل الصحة والعافية  وتم تنظيم هذه الامسية من قبل المجلس المحلي ومجموعة نساء عهد جديد والمركز الجماهيري  بحضور واسع وعلى رأسهم رىيس المجلس المحلي قاسم سالم ومدير المركز الجماهيري صالح نجم وونواب واعضاء المجلس المحلي وبعض الشخصيات الاجتماعية والقيت عدة كلمات اولها كلمة مؤثرة ترحيب ومعادية من رئيس المجلس لجميع الامهات والسيدات بتحية معطرة بمناسبة الثامن من اذار يوم المراة الاغر وكل عام وانتن بالف خير   وبعداه كانت عدة فقرات فنية وطربية وشعرية حيث التي اتحف بها الحضور وتم توزير الجوائز والهدايا 





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