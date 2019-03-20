المتابعة, تدعو, لأوسع, مشاركة, في, مظاهرة, عرعرة, يوم, الجمعة,

لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية واللجان الشعبية في منطقة وادي عاره تدعو جماهير شعبنا الى الوقوف في وجه سياسة الحكومة التي تعتمد الهدم بحق بيوتنا حيث اقتحمت القوات الخاصة وآليات الهدم المجنزرة حي خور صقر في قرية عرعرة وقامت بهدم ثلاثة منازل، هذا الاعتداء يهدف لتنفيذ سياسية الترحيل ويندرج تحت مشروع التطهير العرقي للجماهير العربية.

نستنكر جميعا ما تقوم به المؤسسة الاسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني عامة وفي الداخل خاصة من ممارسات ظالمة بحق أبناء شعبنا من هدم للبيوت كان آخرها هدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء في خور صقر وهنالك مبان مهددة بالهدم في كفر قرع وام الفحم ناهيك عن أعمال الهدم المستمرة في كافة أنحاء داخلنا الفلسطيني.لذا ندعو اهلنا الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية وذلك يوم غد الخميس الساعة الخامسة مساء في مدخل كفر قرع الشارع الرئيسي ويوم بعد غد الجمعة الساعة الرابعة عصرا للمشاركة في المظاهرة التي ستنطلق من أمام المجلس المحلي حي الظهرات في عرعرة.لنقف ونطلق صرختنا المدوية"هذا وطننا واحنا هون""الهبّة الشعبيّة والنضال الشعبي أثبتا نجاعتها في المغار في عاره وفي الرامة وغيرها فهبّوا يا شعبي ، اليوم أنا وغداً أنت".