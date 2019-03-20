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ترامب يستقبل نتنياهو يومي 25 و26 الجاري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.


وأضاف البيت الأبيض في بيان نقلته رويترز يوم الأربعاء ”سيبحث الرئيس ورئيس الوزراء المصالح المشتركة لبلديهما والتطورات في الشرق الأوسط خلال اجتماع عمل في 25 مارس“.

وقال البيان إن ترامب سيستضيف نتنياهو على عشاء يوم 26 مارس آذار.
ترامب يستقبل نتنياهو يومي 25 و26 الجاري




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