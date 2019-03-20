مصرع, سيدة, في, حادث, طرق, مروع, على, شارع, 40, في, النقب,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة سيدة على الفور ونقلت المصابين الى مشتشفى سوروكا لاستكمال العلاج.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة سيدة على الفور ونقلت المصابين الى مشتشفى سوروكا لاستكمال العلاج.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
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