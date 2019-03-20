مصرع, سيدة, في, حادث, طرق, مروع, على, شارع, 40, في, النقب,

لقيت سيدة مصرعها واصيب اخرين في حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وحافلة على شارع رقم 40 في النقب مساء اليوم الاربعاء.





الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة سيدة على الفور ونقلت المصابين الى مشتشفى سوروكا لاستكمال العلاج.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.