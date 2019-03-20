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موقف برشلونة يوجه دفة جريزمان نحو عملاق إنجليزي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت تقرير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن عملاق إنجليزي يتصدر لائحة المرشحين لضم مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن جريزمان يفكر في ترك أتلتيكو مدريد، خصوصا في ظل رغبة زميليه لوكاس هيرنانديز ودييجو جودين في الرحيل أيضا، وأن مانشستر يونايتد أقرب الأندية لضمه.
وكان مانشستر يونايتد على مقربة من ضم جريزمان قبل عامين، لكن اللاعب اختار البقاء مع أتلتيكو مدريد، وهو أمر قد لا يستمر، في ظل خروج الفريق الإسباني خالي الوفاض من منافسات الموسم الحالي.
وحاول جريزمان التودد لبرشلونة الذي أراد ضمه الصيف الماضي بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2018، وذلك عبر وكيل أعماله الذي نقل رغبة موكله في الانتقال إلى النادي الكاتالوني، لكن الأخير أبدى عدم تحمسه لهذه الخطوة، في وقت يسعى فيه للفوز بخدمات مهاجم آينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش.
وأضافت الصحيفة أنه وفي حال نجح برشلونة في ضم يوفيتش الذي تقل قيمته السوقية عن قيمة جريزمان بمقدار النصف، فإن اللاعب الفرنسي سيوجه أنظاره إلى "أولد ترافورد"، حيث يلعب صديقه المقرب في المنتخب الفرنسي بول بوجبا.
وكانت صحيفة "ذا صن" قد ذكرت في وقت سابق أن مانشستر يونايتد مهتم بضم نجم يوفنتوس باولو ديبالا، مقابل التخلي للفريق الإيطالي عن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، في صفقته تقدر قيمتها بـ120 مليون جنيه إسترليني.
موقف برشلونة يوجه دفة جريزمان نحو عملاق إنجليزي




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