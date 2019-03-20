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المشي لـ10 دقائق فقط أسبوعياً.. يقلل خطر الوفاة المبكرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في ما يُعد بشرى سارة لكثير من الناس، كشفت دراسة حديثة أن المشي لمدة 10 دقائق مرة واحدة في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المسببة للوفاة المبكرة بنسبة 18%.

ووجد الباحثون أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الناس في أنشطة مثل تنسيق الحدائق أو المشي السريع أو الركض، كلما قل خطر الوفاة المبكرة بشكل أكبر.

وعززت الدراسة، التي أجريت على 88 ألف بالغ أميركي تتراوح أعمارهم بين 40 و85 عاما لمدة 9 سنوات، فكرة أن كل الأنشطة البدنية أياً كان نوعها أو مدة ممارستها هي نهج مهم للحد من خطر الوفاة المبكرة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن ممارسة النشاط البدني المعتدل بين 10 و59 دقيقة كل أسبوع يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 18%، بينما ممارسة التمارين المعتدلة لمدة 60 دقيقة وصولاً إلى 149 دقيقة يرفع النسبة إلى 28%، أما ممارسة الرياضة لمدة تتراوح ما بين 150 إلى 299 دقيقة في الأسبوع فيقلل الخطر بنسبة 31%.
ومع ذلك، لاحظ الباحثون من جامعة شاندونغ في الصين أن البالغين العاملين سيجدون صعوبة في الحفاظ على هذا النمط من التمارين الأسبوعية.
المشي لـ10 دقائق فقط أسبوعياً.. يقلل خطر الوفاة المبكرة




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