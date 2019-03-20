تظاهرة, في, مدينة, حريش, احتجاجا, على, حوادث, العمل, في, مواقع, البناء,

تظاهرالعشرات عصر اليوم الاربعاء على مدخل مدينة حريش احتجاجا على حوادث العمل في مواقع البناء وللمطالبة بالزام المقاولين باتخاذ معايير الأمن والأمان حفاظا على سلامة العمال وحياتهم.

وكان ثلاثة عمال لقوا مصرعهم جراء سقوطهم من علو في ورشات بناء في حريش خلال 48 ساعة.