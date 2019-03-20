ارتفاع, حاد, في, وتيرة, أعمال, البناء, في, المستوطنات,

تشير معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، إلى أن عدد الشقق السكنية التي شُرع في بنائها العام الماضي في مستوطنات يهودا والسامرة ارتفع بنسبة واحد وعِشرين ونصف بالمئة 21.5% قياسا بعام 2017. أما عدد الشقق التي شُرع في بنائها في الألوية الأخرى، باستثناء لواء تل أبيب، فانخفض العام الماضي.

ويستدل من المعطيات بأنه في عام 2018 شرع في بناء 47,430 شقة سكنية، ويدل هذا العدد على انخفاض بنسبة 10.4% مقارنة مع عام 2017، إذ وصل عدد الشقق السكنية حينها الى (52,930).وفيما يتعلق بإنهاء أعمال بناء الشقق السكنية فقد تم عام 2018 الانتهاء من بناء حوالي 50,000 شقة سكنية، وهي نسبة تشكل ارتفاعا بنسبة 3.2% مقارنة مع العام الذي سبقه (2017).وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية في نهاية شهر كانون اول/ ديسمبر 2018، فإن نحو 117 ألف شقة سكنية كانت لا تزال قيد الانشاء.