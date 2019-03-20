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الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا تنظم "اليوم الأكاديمي المفتوح " بحضور واسع ومميز



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بحضور ومشاركة لنحو الف  الطلاب من مختلف المدارس الثانوية العربية في المثلث والجليل،  وجمهورغفير من المعلمين في هذه المدارس ، شهدت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، يوم الاربعاء2019/3/20 ، اليوم الأكاديمي المفتوح  .  وكان اليوم المفتوح قد انطلق في الساعة الواحدة من بعد الظهر في الحرم الأكاديمي للكلية في حيفا، وسط أجواء احتفالية ، حيث خصصت محطات ارشاد وشرح وتسجيل لكافة المسارات التعليمية للقبين الأول والثاني، تم في كل منها تقديم الشرح الوافي حول الموضوع الأكاديمي وشروط القبول وآفاق التقدم المستقبلي وامكانيات العمل  والمنح الدراسية التي تقدمها الكلية بقيمة ملايين الشواقل سنوياً، وذلك بإشراف رؤساء الأقسام الأكاديمية ومحاضريها وعدد من طلابها إضافة الى طلاب مسار "الممتازون" ، ومحاضري الكلية من مختلف التخصصات ومسؤوليها وادارتها.  هذا وتخلل اليوم المفتوح جولات في ارجاء الحرم الأكاديمي ولقاءات مع محاضري الكلية وطلابها ورؤساء الأقسام والمسارات فيها،   اطلع الطلاب الثانويون خلالها على مرافق الكلية وامكانيات الدراسة للقب الأول إضافة الى دراسة مواضيع الفنون والمسرح والتمثيل للحصول على شهادة انهاء ، بينما اطلع المعلمون على إمكانيات ومواضيع الدراسة للقب الأكاديمي الثاني التي تعرضها الكلية في كافة المواضيع العلمية واللغات واللقب الثاني في التدريس والتعلم واللقب الثاني في العسر التعلمي في اللغة العربية والامتيازات التي يحصل عليها الملتحقون والتي تشمل تمويلاً كاملاً للدراسة وافضلية في القبول للعمل في سلك التدريس وغير ذلك من الامتيازات مع التركيز على المواضيع الاكاديمية الحصرية والخاصة بالكلية.  رئيس الكلية المحامي زكي كمال أكد اعتزاز الكلية بمجريات اليوم المفتوح ومدى تفاعل طلاب المدارس الثانوية والمدرسين فيها مع الدعوة الموجهة لهم واهتمامهم الكبير والجدي بالمساقات الأكاديمية التي تعرضها الكلية. وأضاف:" الحضور المكثف نوعاً وكماً لهذا اليوم المفتوح وهو الأول الذي تنضمه الكلية منذ سنوات يثبت تعطش طالباتنا وطلابنا الثانويين للدراسة الأكاديمية وبحثهم الحثيث عن كل جديد ومبتكر، وسعيهم الدائم الى المعرفة والعلم. هذا الحضور يؤكد ان الريادة التي تحظى بها الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل – حيفا لا تقدر بثمن ولا تشترى ولا تتأتى إلا بجهود حثيثة وجبارة تبذلها الكلية بادارتها ومحاضريها وطلابها وخريجيها واعزائها، تضاعفت خلال السنوات الأخيرة ومنذ تولينا رئاسة الكلية قبل عشر سنوات، لتحافظ كليتنا رغم المنافسة الشديدة على ريادتها ومركزها الأول أكاديمياً وحضارياً وثقافياً وهي ترفع لواء التميز والامتياز والحداثة الأكاديمية والعلمية والبحثية عبر استقطاب خيرة المحاضرين ومؤتمرات دولية علمية ومشاركة  مستمرة لمحاضريها وطلابها في مسابقات علمية بحثية مع نظرائهم من خيرة الجامعات في البلاد والعالم وعلى قدم المساواة، سعياً لتحقيق الهدف المنشود وهو الحصول على الاعتراف بالكلية جامعة للتربية جنباً الى جنب مع بناء الانسان الواعي المثقف، الذي ينشد المنافسة ويقدس التعددية  والاختلاف في الرأي والمعتقد والتوجه ويقبل الآخر".  من جهتها أكدت إدارة الكلية ممثلة بمديرها البروفيسور سلمان عليان ونوابه، البروفيسور محمد حجيرات والدكتورة رندة عباس والدكتورة الكسندرة منصور، ان نجاح اليوم المفتوح لم يكن مفاجئاً وان الاقبال الكبير على المشاركة فيه من طلاب المدارس الثانوية والمدراء والمدرسين هو دليل خير واشارة تفاؤل تؤكد ان للتعليم الأكاديمي مرتبته الراقية في اوساطهم وان الدراسة للقب الثاني أصبحت هاجساً لدى الغالبية العظمى من المدرسين في كافة المدارس العربية وفي مختلف المناطق.  هذا قدمت إدارة الكلية الشكر لطلاب مسار الممتازين ورئيسته الدكتورة عالية القاسم وللجنة الطلاب في الكلية برئيسها واعضائها ولكافة رؤساء الأقسام والمحاضرين على دورهم الفعال في التحضير لليوم المفتوح والمشاركة فيه وإنجاحه، علماً أن الكلية ستنظم يومين أكاديميين إضافيين خلال الأسبوعين القادمين في منطقتي الجنوب والجولان.      





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