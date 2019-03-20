ثانوية, خديجة, للبنات, ام, الفحم, اول, مدرسة, في, المنطقة, اختيرت, لاجراء, اول, امتحان, سياقة, نظري,

في سابقة فريدة من نوعها نالت طالبات العواشر في ثانوية خديجة للبنات ام الفحم شرف اختيارهن كأول طالبات مدرسة في المنطقة اختيرت لاجراء اول امتحان سياقة نظري (تيؤوريا) تجريبي (بايلوت) من قبل الوزارات المختصة. هذا ما وافانا به الاستاذ فوزي نادر محاميد المسؤول عن هذا المشروع في المدرسة.

مدير المدرسة محمد انيس محاميد: هذا التميز في السبق والانجازات هو ما تتحلى به ثانوية خديجة للبنات ام الفحم. وقد سبق للمدرسة ان فازت بجوائز عديدة على انجازاتها : مثل فوزها بالمرتبة الاولى كأول مدرسة لديها شهادات بجروت بجودة عالية وفوزها بمسابقة اولمبياد البيولوجيا في المرحلة الثانية اضافة الى الانجازات في الكيمياء والبيولوجيا وغيرها .