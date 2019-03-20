ثانوية, خديجة, للبنات, ام, الفحم, اول, مدرسة, في, المنطقة, اختيرت, لاجراء, اول, امتحان, سياقة, نظري,

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تظاهرالعشرات عصر اليوم الاربعاء على مدخل مدينة حريش احتجاجا على حوادث العمل في...
تشير معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، إلى أن عدد الشقق السكنية التي شُرع في...
بحضور ومشاركة لنحو الف الطلاب من مختلف المدارس الثانوية العربية في المثلث...
عمّم عبد الله خطيب مسؤول كبير التّعليم العربي بيّانا على مديري الألوية المختلفة...
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة...
بمبادرة من تفتيش اللغة العربيّة وآدابها، جرت المسابقة القطريّة للمناظرة في...
قامت جرافات الخراب والدمار , صباح اليوم الاربعاء بهدم عدد من البيوت (5 بيوت تقريبا)...
أعتدى مستوطنون، فجر اليوم، على ممتلكات المواطنين وخطوا شعارات عنصرية في بلدة...
شارك الشعرات من اهالي مدينة اللد رجالا ونساء في مظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد...
بمناسبة عيد الام اعادتنا المطربة لبنى سلامة الى الزمن الجميل من جديد باطلاقها...