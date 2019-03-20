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تلاوة القرآن بالبرلمان- نيوزيلندا تبث الأذان عبر الإذاعة والتلفزيون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 افتتح البرلمان النيوزيلندي جلسته، اليوم الأربعاء، بتلاوة آيات من القرآن الكريم تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وأودى بحياة 50 مصليا في مدينة كرايست تشيرش.



كما أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تضامنها مع ذوي ضحايا هجوم كرايست تشيرش، وذلك بالوقوف دقيقتي صمت الجمعة المقبل في الذكرى الأسبوعية لمذبحة المسجدين، إضافة إلى بث الأذان على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون.


وصرحت أرديرن اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بمدينة كرايس تشيرش، التي شهدت المذبحة: "أعرف من كثيرين أن هناك رغبة في إظهار الدعم للجالية المسلمة عند عودتهم إلى المساجد وخاصة يوم الجمعة، كما هناك أيضا رغبة لدى النيوزيلنديين في إحياء مرور الأسبوع الذي انقضى منذ وقوع الهجوم الإرهابي"، حسبما نقلت RT.


وتابعت: "تماشيا مع هذه الرغبة، سنعلن الوقوف دقيقتي صمت يوم الجمعة، كما سنبث الأذان على نطاق البلاد عبر التلفزيون والإذاعة الوطنيين".


وقام منفذ هجوم نيوزيلندا بإطلاق نار داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية، الجمعة الماضية، بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته، التي خلفت مقتل عدد من الأشخاص.


وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.


ولحظة دخوله المسجد، شرع المهاجم في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي من بندقية على عدد من المصلين، وواصل إطلاق النار حتى على المصابين الذين تكوموا على أرضية المسجد.


ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن، الهجوم على المسجدين "بالإرهابي"، معتبرة أنه واحد من أسوأ أيام نيوزيلندا، قائلة "من الواضح أن ما حدث هنا عمل غير عادي من أعمال العنف ولم يسبق له مثيل"، كما رفعت درجة التهديد الأمني في البلاد.




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