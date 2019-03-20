الليلة.., الأرض, تشهد, القمر, العملاق, الأخير,

كلمات متعلقةالليلة.., الأرض, تشهد, القمر, العملاق, الأخير,
أعلن الحراك الشعبي "بدنا نعيش" المتواصل في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي،...
نشرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد"، تسجيلا مصورا لسجن قالت إن سفاح نيوزيلاندا الذي...
قال وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، إن مبادرة السلام في الشرق الأوسط...
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر إقليم دينيزلي غربي تركيا، وفق ما ذكر مرصد...
ذكر مفوض الشرطة النيوزيلندي، مايك بوش، أنه يعتقد أن رجال الشرطة أوقفوا المسلح...
عزّى الأمير البريطاني هاري وعقيلته ميغان في ضحايا الهجوم على مسجدي مدينة كرايست...
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيسة الوزراء النيوزيلندية، ودعا الزعماء...
تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، الثلاثاء، بعدم نطق اسم مُنفِّذ...
حمل مشيعون جثماني ضحيتين سقطا في الهجوم المسلح على مسجدين بنيوزيلندا في نعشين...
أعلنت النيابة العامة والشرطة الهولندية، الثلاثاء، أن فرضية الدافع الإرهابي...