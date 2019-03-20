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الليلة.. الأرض تشهد القمر العملاق الأخير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المنتظر أن يظهر القمر العملاق الثالث والأخير لهذه السنة، يوم الاعتدال الربيعي، وتزامنا مع الوقت نفسه تقريبا لمرور كويكب بالقرب من الأرض.




ويطلق على هذا القمر العملاق اسم "القمر الدافئ المكتمل"، والذي تعود تسميته إلى الملاحظات الموسمية للأمريكيين الأصليين، لرؤيتهم الديدان تخرج من الأرض مع بداية الربيع.
الليلة.. الأرض تشهد القمر العملاق الأخير




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