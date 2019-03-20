غزة:, إضراب, شامل, وعصيان, مدني, الخميس, والجمعة,

أعلن الحراك الشعبي "بدنا نعيش" المتواصل في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، تأجيل الإضراب الشامل والعصيان المدني، إلى يوم غدٍ الخميس، وبعد غد، وأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة في العراء، رفضاً للاتهامات التي يوجهها خطباء "حماس" من على المنابر تجاه المحتجين.

وأكد الحراك أن فعالياته الاحتجاجية السلمية مستمرة، حتى تستجيب حكومة "حماس" لمطالب أبناء غزة المشروعة، مؤكدا الالتزام بـ"الإضراب الشامل والعصيان المدني ليومي الخميس والجمعة الموافق 21 و 22 آذار الحالي، والتجمع لأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة في العراء، رفضاً لهيمنة السياسة والاتهامات التي يوجهها خطباء حماس من على المنابر تجاه أبنائنا المحتجين"